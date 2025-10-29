Xi Jinping e Trump terão encontro na Coreia do Sul para discutir relações bilaterais

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão nesta quinta-feira (30) na cidade de Busan, na Coreia do Sul. O encontro foi confirmado pela agência estatal chinesa Xinhua, que destacou a importância diplomática da conversa entre as duas maiores potências do planeta.

De acordo com a Xinhua, a reunião tem como objetivo “trocar opiniões sobre as relações China-EUA e sobre assuntos de interesse comum para ambos os países”. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (29) e reforça a intenção de Pequim e Washington em retomar o diálogo direto em meio às recentes tensões econômicas e geopolíticas.

O encontro ocorre em um momento de grande expectativa na comunidade internacional. A pauta deve incluir comércio internacional, segurança regional e questões tecnológicas, áreas nas quais as duas nações têm se confrontado nos últimos anos. Também é esperado que a situação na Península Coreana e as relações com a Rússia sejam abordadas durante a conversa.Xi Jinping e Donald Trump já conversaram diversas vezes desde o início da nova fase de reaproximação diplomática entre os dois países. No entanto, esta será a primeira reunião presencial entre os líderes desde o início de 2024, o que aumenta o peso político do evento em Busan.

Até o momento, o governo chinês não forneceu detalhes sobre a agenda exata do encontro nem sobre os possíveis comunicados conjuntos que poderão ser emitidos após a reunião. Especialistas apontam, contudo, que o gesto de diálogo em si já representa um sinal positivo para o equilíbrio global e para a estabilidade econômica internacional.