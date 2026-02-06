Aguardamos definições do FGC e do BC sobre recomposição do fundo, diz presidente do Bradesco

247 - O CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que ainda espera uma definição do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e do Banco Central sobre como será feita a recomposição do caixa do fundo após o pagamento de garantias relacionadas ao caso envolvendo o Master.

A declaração foi dada em meio às discussões sobre o impacto do desembolso do FGC e sobre como o sistema financeiro irá reorganizar as contribuições para reequilibrar o fundo.

Segundo reportagem publicada pelo Valor Econômico, Noronha evitou antecipar detalhes e disse que o Bradesco ainda aguarda uma orientação oficial antes de se pronunciar com mais clareza. “Estamos aguardando as definições pra poder falar”, afirmou.

O executivo destacou que, apesar do tema envolver diretamente o funcionamento do mecanismo de proteção a depositantes, a intenção das instituições e dos órgãos responsáveis é reduzir eventuais efeitos sobre o sistema financeiro como um todo. “O objetivo de todas as partes é que se minimizem os impactos para o sistema”, declarou.

Noronha explicou que, do ponto de vista contábil e financeiro, a recomposição do fundo não deve afetar diretamente o desempenho do banco, mas pode gerar custos indiretos caso haja necessidade de antecipação das contribuições ao FGC. “Isso não bate em resultado. Você adianta para o fundo [as contribuições para o FGC] e tem um custo de carrego, porque você perde o floating”, disse.

Ele acrescentou que há esforços em andamento para que a solução cause o menor impacto possível. “Mas estão todos trabalhando para minimizar os sistemas”, afirmou.

A recomposição do caixa do FGC tornou-se um tema sensível no mercado após o acionamento das garantias ligadas ao Master, reacendendo discussões sobre a robustez do fundo e o modelo de financiamento do mecanismo de proteção bancária. A expectativa agora é de que FGC e Banco Central definam em conjunto como será feita a reposição dos recursos e em que ritmo as instituições financeiras deverão contribuir.

Até o momento, não foram divulgados prazos nem valores oficiais sobre a recomposição.