Amil retoma controle de hospital e clínica no Rio após aval do Cade e reorganização societária

247 - A Amil reassumiu o controle de ativos hospitalares no Rio de Janeiro após a aprovação, sem restrições, de uma operação de concentração pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A medida envolve o Hospital Santa Lúcia e a Clínica Medicina Diagnóstica Vitória, ambos localizados no bairro de Botafogo.

O aval foi formalizado na segunda-feira (6), por meio de despacho publicado no Diário Oficial da União. A operação consiste na aquisição, pela Amil Assistência Médica Internacional S.A., das duas unidades que estavam sob controle da Ímpar Serviços Hospitalares S.A., empresa formada em parceria com a Diagnósticos da América S.A. (Dasa).

A transação integra um movimento de reorganização interna de ativos, com a retomada do controle direto pela Amil sobre estruturas que anteriormente estavam sob gestão compartilhada. Segundo análise técnica do Cade, não há impacto relevante sobre a concorrência no setor.

No parecer, o órgão regulador destaca que a operação representa essencialmente uma reversão parcial de arranjo anterior. “A presente operação trata de reestruturação dos ativos da Ímpar, que apenas resultará no desfazimento parcial de um ato de concentração, com a (re)consolidação do controle da Amil sobre os ativos alvo”, aponta o documento.