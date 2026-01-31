Azul confirma captação de US$ 1,37 bilhão com forte demanda e taxa abaixo do mercado

247 - A Azul Linhas Aéreas confirmou a captação de US$ 1,375 bilhão por meio da emissão de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, em uma operação considerada estratégica para a conclusão de seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. A transação faz parte do chamado exit financing, mecanismo utilizado para viabilizar a etapa final desse tipo de reorganização corporativa.

De acordo com a companhia aérea, os títulos foram emitidos com taxa de juros de 9,875% ao ano e vencimento em 2031. O percentual ficou abaixo das expectativas iniciais do mercado, uma vez que investidores chegaram a sinalizar demanda por remuneração entre 11% e 12%, enquanto a empresa buscava um custo mais próximo de 10%. A forte procura pelos papéis permitiu que a taxa final ficasse mais alinhada ao objetivo da Azul.

A demanda total pela operação alcançou cerca de US$ 9,1 bilhões, o equivalente a aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado. Segundo a empresa, a expectativa é que a conclusão da emissão ocorra na sexta-feira (6), em fevereiro de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento previstas para esse tipo de transação financeira.

Os recursos captados serão destinados, prioritariamente, à quitação do saldo devedor ainda em aberto do financiamento DIP (debtor-in-possession), contratado durante o processo de recuperação. Caso haja valores remanescentes, eles serão utilizados para apoiar a implementação de um plano descrito pela companhia como abrangente e permanente.

Esse plano, segundo a Azul, tem como foco a otimização de sua estrutura de capital e o fortalecimento da liquidez, com o objetivo de criar bases financeiras mais sólidas para a continuidade das operações e para o crescimento sustentável da empresa após o encerramento da reestruturação.

A captação é considerada um dos últimos passos para a conclusão formal do processo iniciado em maio do ano passado. Desde então, a companhia vinha trabalhando com a expectativa de finalizar os trâmites no início de 2026. Caso esse cronograma se confirme, o procedimento será o mais rápido já realizado por uma companhia aérea brasileira nesse modelo de recuperação nos Estados Unidos.

Em comunicado, a Azul destacou o avanço das etapas previstas dentro do planejamento aprovado. “A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso”, afirmou a empresa.