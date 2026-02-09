BTG Pactual tem lucro ajustado de R$ 4,60 bi no 4º trimestre

Reuters – O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira um lucro líquido ajustado para o quarto trimestre de quase R$4,60 bilhões, crescimento de 40,3% sobre o mesmo período do ano passado.

Analistas consultados pela LSEG esperavam um resultado final de R$4,56 bilhões para o período.

A receita do maior banco de investimento da América Latina no período cresceu 35,1%, para um recorde de 9,09 bilhões de reais, comparado com a expectativa de 8,9 bilhões de reais dos analistas consultados pela LSEG.

O retorno sobre patrimônio (ROAE) foi de 27,6% no trimestre, em comparação com 23,0% um ano antes.