Cade aprova aquisição de usinas solares da Raízen pelo Grupo Gera no Brasil

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta terça-feira (24), a aquisição integral da Raízen GD pelo Grupo Gera, consolidando uma importante movimentação no setor de geração distribuída de energia solar fotovoltaica no País. A decisão foi tomada sem a imposição de restrições concorrenciais.

A operação envolve ativos anteriormente controlados pela Bioenergia Barra e pela Raízen Energia, empresas que atuavam no desenvolvimento de projetos de geração distribuída, modelo que permite a produção de energia próxima ao local de consumo.

Com a incorporação da Raízen GD, o Grupo Gera reforça sua atuação nacional no fornecimento de soluções energéticas para clientes corporativos. A companhia já opera em áreas como geração e comercialização de energia, além de serviços voltados à eficiência energética, gestão e tecnologia.

A transação amplia a participação da empresa no mercado de energia solar distribuída, segmento que tem registrado crescimento consistente impulsionado pela busca por fontes renováveis e maior autonomia energética por parte de consumidores empresariais.