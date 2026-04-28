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      Cade libera acordo entre Delta e Latam no setor aéreo

      Parceria envolve serviços de manutenção e revisão de aeronaves comerciais

      LATAM Brasil reduziu mais de 46,2 mil toneladas de CO2 no primeiro semestre de 2025 graças a ações voluntárias de otimização operacional (Foto: Divulgação LATAM)

      247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, um acordo de cooperação de longo prazo entre a Delta Air Lines e a Latam Brasil voltado à prestação de serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28).

      A parceria, anunciada no dia 22, estabelece uma colaboração técnica entre as duas companhias aéreas com foco na chamada atividade de MRO (maintenance, repair and overhaul), considerada estratégica para a operação das frotas.

      Escopo restrito à aviação comercial

      O acordo contempla exclusivamente aeronaves comerciais, abrangendo tanto componentes estruturais das aeronaves, conhecidos como airframe, quanto módulos de motores classificados como Line Replaceable Unit (LRU). A cooperação não inclui aeronaves militares nem outros segmentos da aviação.

      De acordo com os termos apresentados ao Cade, a iniciativa busca consolidar uma atuação conjunta entre as empresas para aprimorar a gestão desses serviços técnicos, considerados essenciais para a segurança operacional e o desempenho das aeronaves.

      Ganhos operacionais e expansão no mercado

      As companhias classificam o acordo como um contrato associativo, voltado à otimização de processos e ao fortalecimento da competitividade no setor. Conforme consta nos autos do processo, “a operação representa uma oportunidade para que as partes identifiquem e desenvolvam um conjunto eficiente de capacidades que lhes permitirá otimizar eficiências operacionais e aumentar sua competitividade na oferta de serviços de MRO para terceiros, em benefício do mercado.”

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