Cade libera acordo entre Delta e Latam no setor aéreo

247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, um acordo de cooperação de longo prazo entre a Delta Air Lines e a Latam Brasil voltado à prestação de serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28).

A parceria, anunciada no dia 22, estabelece uma colaboração técnica entre as duas companhias aéreas com foco na chamada atividade de MRO (maintenance, repair and overhaul), considerada estratégica para a operação das frotas.

Escopo restrito à aviação comercial

O acordo contempla exclusivamente aeronaves comerciais, abrangendo tanto componentes estruturais das aeronaves, conhecidos como airframe, quanto módulos de motores classificados como Line Replaceable Unit (LRU). A cooperação não inclui aeronaves militares nem outros segmentos da aviação.

De acordo com os termos apresentados ao Cade, a iniciativa busca consolidar uma atuação conjunta entre as empresas para aprimorar a gestão desses serviços técnicos, considerados essenciais para a segurança operacional e o desempenho das aeronaves.

Ganhos operacionais e expansão no mercado

As companhias classificam o acordo como um contrato associativo, voltado à otimização de processos e ao fortalecimento da competitividade no setor. Conforme consta nos autos do processo, “a operação representa uma oportunidade para que as partes identifiquem e desenvolvam um conjunto eficiente de capacidades que lhes permitirá otimizar eficiências operacionais e aumentar sua competitividade na oferta de serviços de MRO para terceiros, em benefício do mercado.”