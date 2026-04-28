Latam contrata primeiros pilotos para operar aviões da Embraer

247 - A Latam Airlines Brasil iniciou a contratação de pilotos para operar os aviões E195-E2 da Embraer, incorporando novas turmas de profissionais à sua operação no país. Ao todo, 31 comandantes e 23 copilotos já começaram o processo de integração, que inclui treinamento técnico e preparação operacional para o novo modelo de aeronave.

As informações foram divulgadas pelo CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier, em publicação no LinkedIn nesta terça-feira (28). Segundo ele, além das contratações externas, pilotos da própria companhia também passarão por capacitação nos próximos meses, com habilitação técnica, uso de simuladores de última geração e voos supervisionados.

Treinamento e foco em segurança

De acordo com Cadier, a introdução dos novos aviões exige não apenas investimentos em tecnologia, mas também em qualificação profissional. “Quando tomamos a decisão de incorporar essa aeronave à nossa frota, sabíamos que ela exigiria mais do que investimento em tecnologia e em planejamento. Exigiria, principalmente, investimento em pessoas”, afirmou.

O executivo destacou ainda que o processo envolve colaboração entre equipes da Latam e da Embraer, com o objetivo de garantir uma entrada em operação segura e eficiente.

Expansão e conectividade no Brasil

A nova equipe de tripulantes chega para fortalecer a operação da Latam e ampliar a conectividade aérea no Brasil. Segundo Cadier, o crescimento da empresa está ligado a planejamento de longo prazo e decisões estratégicas. “Acredito que o crescimento responsável e sustentável não acontece por acaso. Está no DNA da Latam e é resultado de planejamento consistente, visão de longo prazo e decisões que colocam as pessoas no centro”, declarou.

Embraer registra crescimento na carteira de pedidos

A ampliação da frota da Latam ocorre em um momento de expansão da Embraer no mercado global. Dados divulgados pela Agência Brasil apontam que a fabricante brasileira registrou crescimento de 22% em sua carteira de pedidos no primeiro trimestre de 2026, alcançando US$ 32,1 bilhões.

O avanço foi impulsionado principalmente pela aviação comercial, que teve aumento de 50% nos pedidos, totalizando US$ 15 bilhões. O desempenho reflete a crescente demanda por aeronaves eficientes de médio porte, segmento em que a Embraer mantém forte atuação.

Expansão da Embraer no governo Lula (Photo: Brasil 247)