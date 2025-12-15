Cade libera BTG para assumir parque eólico da 2W

247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem a imposição de restrições, que o BTG Pactual assuma o projeto eólico Anemus Wind, pertencente à 2W Ecobank, por meio da execução de garantias. A decisão foi oficializada com a publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).

O projeto Anemus Wind é detido pela empresa de mesmo nome e por suas subsidiárias Anemus Wind 1, Anemus Wind 2 e Anemus Wind 3. Essas companhias são controladas indiretamente pela 2W Ecobank, que integra o Grupo 2W Energia e está em processo de recuperação judicial. Os valores financeiros envolvidos na operação não foram divulgados.

Localizado no Rio Grande do Norte, o parque eólico já está em operação e possui capacidade instalada estimada em 138,6 megawatts. A Anemus Wind é a responsável direta pela gestão do empreendimento, que figura entre os principais ativos do grupo no setor de energia renovável.

A operação ocorre em meio às iniciativas adotadas pela 2W Ecobank para reorganizar sua estrutura financeira e lidar com um elevado nível de endividamento. Como parte dessa estratégia, a companhia já realizou a transferência do parque eólico Kairós I, com capacidade de 120 megawatts, para a gestora norte-americana Darby.

No caso do Anemus Wind, o ativo passou a ser utilizado como objeto de caução em negociações envolvendo o BTG Pactual e o grupo japonês Sumitomo, o que resultou na autorização concedida pelo Cade para a execução da garantia e a consequente assunção do projeto pelo banco.