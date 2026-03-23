Cinco mil produtos do Mercosul terão tarifa zero na União Europeia já em maio

247 - A entrada em vigor provisória do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está prevista para sexta-feira, 1º de maio, marcando a criação de um mercado integrado de cerca de 720 milhões de consumidores e inaugurando uma nova fase nas relações econômicas entre os dois blocos.

A implementação inicial terá efeitos imediatos sobre o comércio, com destaque para a eliminação de tarifas sobre uma parcela significativa das exportações brasileiras. A partir da data, 5.090 produtos enviados pelo Brasil aos 27 países da União Europeia passarão a ter tarifa zero, o equivalente a 54,3% do total abrangido pelo tratado.

Grande parte desses itens pertence à indústria de transformação, que responde por mais de 80% dos produtos beneficiados. Ainda assim, o impacto se estende a diversos segmentos, incluindo 468 tipos de alimentos, 802 produtos de bebidas, 174 itens de couro e calçados e 396 equipamentos de informática e eletrônicos.

No setor agropecuário, a liberalização imediata alcança 39% das linhas tarifárias, sobretudo em áreas nas quais o Brasil já possui inserção competitiva consolidada. Ao todo, 361 produtos do agronegócio passam a contar com redução tarifária já no primeiro ano de vigência.

Por outro lado, produtos considerados sensíveis, como carne bovina, frango, açúcar e etanol, permanecerão sujeitos a cotas de exportação. O acordo prevê mecanismos de salvaguarda que poderão ser acionados caso haja aumento expressivo das importações, como forma de proteger setores estratégicos europeus.

Enquanto os ganhos para o Mercosul são mais imediatos, a abertura para produtos europeus ocorrerá de maneira gradual. Inicialmente, 1.075 produtos da União Europeia — cerca de 10,7% do total — entrarão sem tarifas nos países do bloco sul-americano.

A liberalização mais ampla, no entanto, está prevista para ocorrer ao longo de uma década. Ao final desse período, 4.423 produtos europeus, ou 44,1% do total contemplado, terão suas tarifas eliminadas, ampliando de forma significativa o acesso ao mercado do Mercosul.

Mesmo na fase inicial, 223 produtos agropecuários e 797 itens industriais europeus já terão benefícios tarifários. Considerando que o Mercosul historicamente mantém tarifas mais elevadas, a redução representa um avanço relevante para exportadores europeus desde os primeiros meses.

O acordo também projeta impactos expressivos no longo prazo. Estimativas indicam que, após sua plena implementação, as exportações da União Europeia para o Mercosul poderão crescer 39%, enquanto os envios do bloco sul-americano para o mercado europeu devem avançar 16,9%.

Entre os setores mais beneficiados do lado europeu estão a indústria automotiva, máquinas e equipamentos e produtos químicos, além do fortalecimento do agronegócio europeu, com expectativa de aumento nas exportações agroalimentares e proteção de indicações geográficas.

A implementação provisória do tratado ocorre enquanto seguem os processos políticos e institucionais necessários para sua aprovação definitiva, etapa que ainda enfrenta resistências dentro de países europeus.