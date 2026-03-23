Fávaro celebra a entrada em vigor do acordo Mercosul-UE em maio: “notícia excelente”

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), celebrou nesta segunda-feira (23), a previsão de entrada em vigor, no dia 1º de maio, do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Em entrevista à CNN Brasil, Fávaro reiterou que o tratado representa um momento histórico, capaz de redefinir as relações comerciais entre a América do Sul e o continente europeu, além de impulsionar a economia brasileira.

“É uma notícia excelente. É um acordo espetacular. E temos de comemorar o novo patamar comercial que atingimos com a União Europeia”, afirmou o ministro. Ele também comentou sobre críticas relacionadas às salvaguardas adotadas pelos países europeus em relação a produtos agrícolas do Mercosul. “As salvaguardas são recíprocas e nós também faremos uso delas caso tenhamos necessidade”, explicou.

A União Europeia confirmou nesta segunda-feira (23) que as novas tarifas comerciais entrarão em vigor no dia 1º de maio. A expectativa do governo brasileiro é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveite a data, que coincide com o Dia do Trabalhador, para celebrar o acordo histórico em um discurso em rede nacional de televisão e rádio.