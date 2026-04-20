Companhia dos EUA anuncia aquisição de mineradora brasileira de terras raras

247 - A companhia estadunidense USA Rare Earth anunciou, nesta segunda-feira (20), a aquisição da mineradora brasileira Serra Verde Group em uma operação estimada em US$ 2,8 bilhões. A Serra Verde é responsável pela mina de Pela Ema, localizada em Goiás. A unidade se destaca por ser a única operação fora da Ásia capaz de produzir, em larga escala, quatro elementos magnéticos essenciais de terras raras, utilizados na fabricação de ímãs voltados a tecnologias avançadas. As informações são do G1.

O acordo ocorre em meio à ofensiva dos Estados Unidos e de seus aliados no mercado global de terras raras, em uma disputa geopolítica por insumos estratégicos, ao mesmo tempo em que reacende o debate sobre soberania e controle desses recursos no Brasil. Os materiais produzidos na mina de Pela Ema são empregados em setores como veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa, o que amplia o peso estratégico da operação no cenário internacional.

Estratégia e financiamento

A estrutura de pagamento da aquisição prevê uma combinação de recursos. A USA Rare Earth desembolsará US$ 300 milhões em dinheiro e emitirá cerca de 126,8 milhões de novas ações ordinárias para os acionistas da Serra Verde, totalizando o valor bilionário da transação.

O objetivo do negócio é formar uma empresa com atuação integrada em toda a cadeia produtiva de terras raras, incluindo mineração, processamento e fabricação de metais e ímãs. Em janeiro, a USA Rare Earth firmou um acordo de financiamento de US$ 1,6 bilhão com o governo dos Estados Unidos.

Já a Serra Verde, empresa privada, fechou em fevereiro um pacote de US$ 565 milhões com Washington. De acordo com a empresa compradora, a expectativa é que a Serra Verde represente mais de 50% da oferta de terras raras pesadas fora da China até 2027.

"A mina Pela Ema, da Serra Verde, é um ativo único e a única produtora fora da Ásia capaz de fornecer os quatro elementos de terras raras magnéticos em grande escala", afirmou Barbara Humpton, diretora-executiva da USA Rare Earth.

Próximos passos

O acordo foi formalizado como definitivo, mas ainda depende da conclusão de etapas operacionais. A previsão é que a transação seja finalizada no terceiro trimestre de 2026, condicionada a aprovações regulatórias e demais requisitos usuais.

Até a conclusão, as empresas mantêm cronogramas de integração. Com a fusão, executivos da Serra Verde passarão a ocupar funções estratégicas na companhia estadunidense. Thras Moraitis assumirá a presidência e integrará o conselho de administração, enquanto Mick Davis também terá assento no colegiado.