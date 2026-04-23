Correios registram prejuízo de R$ 8,5 bi em 2025

247 - Os Correios registraram um prejuízo de R$ 8,5 bilhões em 2025, em um cenário marcado pelo aumento de custos operacionais e pelo peso de obrigações judiciais. O resultado negativo reflete, sobretudo, o crescimento das provisões ligadas a processos trabalhistas e outras disputas legais que impactaram o balanço da estatal.

Segundo a empresa, o desempenho financeiro está associado ao enfrentamento de passivos acumulados ao longo dos anos e à adoção de medidas voltadas à reorganização estrutural.

De acordo com o balanço, a receita bruta dos Correios somou R$ 17,3 bilhões em 2025, o que representa uma queda de 11,35% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o volume de passivos relacionados a processos judiciais atingiu R$ 6,4 bilhões, pressionando significativamente o resultado final.

Entre os principais fatores que contribuíram para o aumento dessas obrigações estão provisões trabalhistas ligadas ao Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta Externa (AADC) e ao Adicional de Periculosidade (AP). Esses itens têm impacto direto nas despesas da empresa e ampliam o déficit contábil.

Em nota, os Correios afirmaram que “o balanço reflete um cenário de enfrentamento de passivos históricos e a intensificação de medidas estruturantes para garantir a sustentabilidade da estatal no longo prazo”. A empresa também destacou que o reconhecimento desses valores faz parte de uma estratégia de governança.

Segundo a estatal, “essa medida de governança assegura que o passivo da empresa esteja fielmente representado, eliminando incertezas para os ciclos futuros”. O objetivo, de acordo com a companhia, é dar maior transparência às contas e preparar o caminho para uma recuperação financeira mais consistente.

O impacto dos resultados também se refletiu no patrimônio líquido, que encerrou o período em R$ 13,1 bilhões negativos, indicando a deterioração da situação financeira da empresa.

O cenário evidencia os desafios enfrentados pelos Correios diante da combinação de queda de receitas, aumento de custos e necessidade de lidar com passivos acumulados, fatores que seguem pressionando o desempenho da estatal.