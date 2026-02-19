Embraer fecha parceria com Northrop Grumman para reforçar KC-390 nos EUA

247 - A Embraer e a americana Northrop Grumman anunciaram nesta quinta-feira (19) uma parceria estratégica voltada ao aprimoramento da aeronave multimissão KC-390 Millennium, com foco no desenvolvimento de novas capacidades de reabastecimento em voo destinadas à Força Aérea dos Estados Unidos e a países aliados.

Em comunicado ao mercado, a Embraer informou que a colaboração com a Northrop Grumman abre caminho para a criação do KC-390 Multi-Mission Tanker e para a definição de requisitos relacionados a futuras demandas globais de logística aérea.

Segundo a empresa brasileira, o projeto prevê o desenvolvimento de recursos tecnológicos que ampliem o alcance operacional e o escopo de missões apoiadas pelo KC-390. Entre os principais avanços planejados está a implementação de um sistema avançado de reabastecimento aéreo por “boom” autônomo, além de melhorias em comunicações, consciência situacional e opções de autoproteção. O pacote inclui ainda adaptações em sistemas de missão.

A Embraer afirmou que essas modificações têm potencial para aumentar a eficiência do KC-390 em diferentes cenários, inclusive em ambientes operacionais mais exigentes, expandindo sua capacidade de apoiar aeronaves em missões de longa distância por meio do reabastecimento em voo.

No texto divulgado, o vice-presidente corporativo e presidente da divisão de Sistemas Aeronáuticos da Northrop Grumman, Tom Jones, afirmou que as duas empresas estão direcionando investimentos para atender uma demanda internacional por soluções avançadas de mobilidade aérea.

“A Northrop Grumman, em conjunto com a Embraer, está realizando investimentos estratégicos para suprir uma lacuna existente em relação a soluções avançadas de mobilidade aérea em nível global. Estamos atentos às necessidades de nossos clientes, principalmente dos países aliados que buscam maior autonomia e eficiência operacional, e estamos explorando novas tecnologias que aumentarão a versatilidade da comprovada plataforma KC-390, proporcionando assim a autonomia operacional que nossos clientes precisam”, disse Jones.

Já o presidente da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, destacou que a parceria reúne competências de duas companhias de peso no setor militar e tem como objetivo criar uma solução compatível com as demandas do governo americano e de aliados.

“Juntos, vamos alavancar os pontos fortes de duas empresas líderes na indústria de defesa, com foco no desenvolvimento de um sistema ‘boom’ de reabastecimento em voo para o KC-390 Millennium, de forma a fornecer a capacidade adequada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a outras nações aliadas. O KC-390 é uma plataforma operacional comprovada, com boa relação custo-benefício e que pode ser rapidamente incorporada à frota da Força Aérea dos EUA”, afirmou.

O KC-390 Millennium é uma das principais apostas da Embraer no mercado internacional de defesa, atuando como aeronave de transporte tático e plataforma multimissão. Com a parceria anunciada, o avião passa a ser direcionado também para uma possível ampliação de presença no mercado americano, especialmente em operações que exigem reabastecimento em voo e logística militar avançada.