Gol tenta entrar no Cade em caso envolvendo Azul

247 - A Gol está se movimentando para participar como terceira interessada no processo conduzido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que analisa o aporte da American Airlines na Azul. A iniciativa ocorre no momento em que o órgão avalia os impactos concorrenciais do investimento da companhia norte-americana na aérea brasileira, em meio a disputas estratégicas no setor.

Segundo informações publicadas pelo Valor Econômico, o prazo para ingresso como terceiro interessado no processo se encerra nesta segunda-feira (27), o que acelerou as articulações da Gol para acompanhar formalmente a análise. A American Airlines mantém relação histórica com a Gol, incluindo participação acionária anterior de cerca de 5%, posteriormente diluída após a reestruturação da companhia brasileira.

Disputa envolve investimentos bilionários

O caso em análise trata do aporte de US$ 100 milhões da American Airlines na Azul, parte de um movimento mais amplo que inclui também investimento equivalente da United Airlines. Enquanto o aporte da United já recebeu aval do Cade, a participação da American ainda está sob análise da Superintendência-Geral do órgão.

A Azul notificou o Cade no início de abril, optando por separar os processos de avaliação dos dois investimentos. A estratégia permitiu que o aporte da United fosse analisado de forma independente, enquanto o da American segue em tramitação.

Mercado reage a mudança de estratégia

O investimento da American na Azul surpreendeu o mercado, que esperava um aporte na Gol, tradicional parceira da companhia americana. A expectativa não se concretizou, mesmo após a reestruturação da Gol nos Estados Unidos, concluída em junho de 2025.

Além da Gol, o Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPSConsumo) também deve participar como terceiro interessado. A entidade tem criticado a presença simultânea de American e United na Azul, considerando que ambas têm participação na holding Abra, que controla Gol e Avianca.

Questionamentos sobre concorrência e governança

O IPSConsumo levantou preocupações sobre possíveis efeitos concorrenciais e governança compartilhada entre as empresas. Em março, o Cade decidiu, por unanimidade, encaminhar à área técnica uma denúncia sobre possível “gun jumping” — prática de consumação antecipada de operação — envolvendo Azul e American Airlines.

A análise agora caberá à Superintendência-Geral, que avaliará se houve infração, especialmente em relação à troca de informações sensíveis com a United Airlines.

Participação acionária e influência

A expectativa é que American e United detenham cerca de 8% cada na Azul ao final do processo, com presença relevante no conselho de administração. Recentemente, Jeff Ogar, advogado sênior da American Airlines, foi indicado para o colegiado da Azul. Já Patrick Wayne Quayle, ligado à United, integra o conselho.

Cenário internacional amplia tensões

O contexto também inclui movimentações globais. Declarações recentes do presidente da United Airlines, Scott Kirby, sobre uma possível fusão com a American reacenderam debates sobre concentração no setor. Segundo a imprensa internacional, Kirby criticou a recusa da American em considerar a união entre as empresas.

Esse cenário reforça as preocupações sobre os impactos das estratégias das companhias americanas no mercado brasileiro, especialmente diante de sua atuação simultânea em diferentes grupos do setor aéreo.

Até o momento, Azul, American Airlines e Gol não se manifestaram sobre o caso.