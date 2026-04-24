Governo avalia rever imposto sobre voos internacionais

247 - O governo federal estuda a possibilidade de rever a regra tributária aplicada às passagens aéreas internacionais, diante do risco de aumento expressivo nos preços e de impactos negativos para o setor. A análise considera a adoção do princípio da reciprocidade em acordos internacionais, o que poderia evitar a cobrança de impostos em casos em que outros países não adotam essa prática, informa Andreza Matais, do Metrópoles. A avaliação está em curso no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela implementação da reforma tributária.

A procuradora-geral da Fazenda, Aneliza Lenzi, afirmou que a medida ainda está em estudo e pode ser viabilizada por meio de um parecer administrativo. “Estamos tentando viabilizar isso por meio de parecer, mas ainda não validei essa tese. Seguimos analisando. É uma possibilidade”, declarou.

Princípio da reciprocidade em análise

De acordo com Lenzi, a discussão envolve a aplicação de acordos internacionais firmados pelo Brasil. “As empresas estrangeiras apresentam uma tese que está em análise. Se o Brasil firmou um acordo de reciprocidade e os Estados Unidos não cobram imposto sobre passagens aéreas, então também não poderíamos cobrar”, explicou.

Caso esse entendimento seja adotado, a mudança não precisaria passar pelo Congresso Nacional, podendo ser implementada por decisão do Executivo. “Estamos realizando diversos estudos, mas a definição ocorrerá no âmbito administrativo, seja por ato infralegal ou por interpretação”, disse.

Impacto da reforma tributária no setor

A preocupação do governo ocorre após alertas de companhias aéreas sobre os efeitos das regras aprovadas na reforma tributária. Segundo o setor, a nova tributação pode elevar o custo das passagens internacionais em até três vezes e desestimular a operação de empresas estrangeiras no país.

Pelas regras atuais, o Brasil passaria a tributar parte dos voos internacionais a partir de 2026, medida incomum no cenário global. A maioria dos países concede isenção para esse tipo de bilhete, o que poderia colocar o mercado brasileiro em desvantagem competitiva.

Brasil pode ficar isolado na tributação

Caso a norma seja mantida, o país poderá se tornar o único a aplicar esse tipo de imposto sobre passagens internacionais, contrariando práticas internacionais. Em um voo entre Brasil e Lisboa, por exemplo, o passageiro pagaria tributo sobre o trecho de ida.

O ex-secretário da reforma tributária, Bernard Appy, já reconheceu que as mudanças podem afetar os preços e reduzir a atratividade do Brasil para companhias estrangeiras. Ainda assim, afirmou que a decisão de não priorizar o setor foi uma escolha deliberada do governo, que pretende usar o modelo como referência internacional.

A definição sobre a eventual revisão da regra ainda depende da conclusão dos estudos em andamento no governo federal.