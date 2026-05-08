Grécia mira cargueiro da Embraer em novo plano de defesa da OTAN

247 – A Grécia demonstrou interesse na compra de aeronaves militares C-390, fabricadas pela Embraer, em mais um sinal da expansão internacional do cargueiro brasileiro no mercado de defesa.

A informação foi publicada pela RT Brasil, com base em reportagem da agência Reuters, nesta quinta-feira (7). O interesse foi confirmado pelo ministro da Defesa grego, Nikos Dendias, após reunião em Lisboa com seu homólogo português, Nuno Melo.

"Tivemos a oportunidade de discutir muitos temas (...) um deles foi a possibilidade de compra da aeronave C-390", afirmou Dendias.

O ministro não detalhou quantas unidades poderiam ser adquiridas nem os valores envolvidos em uma eventual negociação.

A possível compra ocorre em um momento em que o governo de Atenas planeja investir cerca de 28 bilhões de euros em defesa até 2036, após anos de restrições orçamentárias provocadas pela crise da dívida que atingiu o país entre 2009 e 2018.

Atualmente, a Grécia opera aeronaves Embraer dos modelos C-130 e C-27 em sua frota militar. O C-390 é apresentado como uma alternativa moderna para transporte tático, reabastecimento aéreo e missões logísticas.

Portugal tem papel estratégico no programa

Portugal ocupa posição relevante no desenvolvimento e na produção do cargueiro brasileiro. A OGMA, empresa controlada pela Embraer e com participação do Estado português, produz partes da fuselagem central da aeronave, que são enviadas ao Brasil para a montagem final.

O país ibérico também foi o primeiro integrante da OTAN a encomendar o C-390, em 2019, abrindo caminho para a presença da aeronave brasileira em mercados militares europeus.

O interesse da Grécia reforça a projeção internacional da Embraer no setor de defesa e consolida o C-390 como uma das principais apostas brasileiras no mercado global de aeronaves militares de transporte.