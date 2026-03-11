Justiça homologa recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar

247 - A Justiça de São Paulo homologou, nesta quarta-feira (11), o pedido de recuperação extrajudicial apresentado pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA). A decisão permite que a companhia avance no processo de renegociação de aproximadamente R$ 4,5 bilhões em dívidas com credores.

A medida foi deferida pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Apesar de se tratar de um acordo negociado diretamente entre empresa e credores, a legislação brasileira determina que a recuperação extrajudicial seja homologada pelo Judiciário para que o plano produza efeitos legais mais amplos.

Esse tipo de mecanismo permite que companhias reestruturem parte de suas dívidas fora de um processo de recuperação judicial tradicional. O objetivo é obter melhores condições de pagamento ou prazos mais longos para quitar obrigações financeiras, reduzindo riscos e permitindo a reorganização das contas.

Segundo o GPA, o plano de recuperação foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da companhia. O acordo também já conta com o apoio de credores que representam 46% do valor total negociado, o equivalente a cerca de R$ 2,1 bilhões.

A recuperação extrajudicial é considerada um caminho menos complexo do que a recuperação judicial. Nesse modelo, apenas os credores diretamente envolvidos participam do acordo, o que tende a tornar o processo mais rápido.

Enquanto o plano de reestruturação financeira avança, as operações do grupo seguem funcionando normalmente. As atividades comerciais da empresa continuam em andamento durante a implementação do acordo com os credores.

O GPA é responsável por importantes redes de supermercados no Brasil. Entre as bandeiras administradas pela companhia estão Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e Pão de Açúcar Fresh, além das redes Extra e Mini Extra.

O grupo também comercializa diversas marcas próprias em suas lojas, como Qualitá, Taeq, Pra Valer e Club des Sommeliers, que integram sua estratégia de produtos no varejo alimentar.