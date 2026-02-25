Lucro da Nvidia cresce 94% e atinge US$ 42,9 bi no 4º trimestre

247 - A Nvidia registrou lucro líquido de US$ 42,96 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, resultado que representa um crescimento anual de 94%. O desempenho foi acompanhado por forte expansão de receita e superou as expectativas do mercado nesta quarta-feira (25).

O lucro ajustado por ação atingiu US$ 1,62 no período encerrado em domingo (25 de janeiro), avanço de 82% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet projetavam ganho de US$ 1,54 por ação e receita de US$ 66,13 bilhões, o que indicaria alta anual de 73% no lucro e de 68% nas vendas.

A receita total da fabricante de chips somou US$ 68,13 bilhões no trimestre, um recorde para a companhia, com crescimento de 73% em base anual. O principal motor foi o segmento de data centers, cuja receita alcançou US$ 62,3 bilhões, expansão de 75% em um ano.

No comunicado que acompanhou o balanço, o fundador e diretor-presidente da Nvidia, Jensen Huang, destacou o papel central da inteligência artificial na escalada dos resultados. “A demanda por computação está crescendo exponencialmente — o ponto de inflexão da IA agentiva chegou. A Grace Blackwell com NVLink é a rainha da inferência hoje — oferecendo um custo por token em uma ordem de magnitude menor — e a Vera Rubin ampliará ainda mais essa liderança”, afirmou.

Huang também ressaltou o movimento das empresas em direção à automação baseada em IA. “A adoção de agentes pelas empresas está disparando. Nossos clientes estão correndo para investir em computação de IA — as fábricas que impulsionam a revolução industrial da IA e o crescimento futuro deles.”

Além do desempenho em data centers, a área de jogos e inteligência artificial para computadores pessoais registrou receita de US$ 3,7 bilhões, alta de 47% em 12 meses. O segmento automotivo e de robótica faturou US$ 604 milhões, crescimento de 6%, enquanto as soluções de visualização profissional de design somaram US$ 1,3 bilhão, avanço anual de 159%.

No acumulado do ano fiscal de 2026, a Nvidia destinou US$ 41,1 bilhões aos acionistas por meio de recompra de ações e pagamento de dividendos em dinheiro. Ao fim do quarto trimestre, a companhia ainda contava com US$ 58,5 bilhões disponíveis em seu programa de recompra.

A empresa informou que pagará dividendo trimestral de US$ 0,01 por ação em terça-feira (1º de abril), com data-base em terça-feira (11 de março).

No mercado financeiro, as ações da Nvidia, cuja capitalização supera US$ 4,76 trilhões, avançavam 3,7% no pós-mercado da Nasdaq no fim da tarde de terça-feira (25), cotadas a US$ 202,84. No pregão regular, os papéis encerraram o dia com alta de 1,44%.