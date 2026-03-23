Nubank amplia estratégia para atrair investimentos via portabilidade

247 - O Nubank intensificou sua estratégia para ampliar a presença no mercado de investimentos ao lançar uma campanha que incentiva clientes a transferirem ativos mantidos em outras instituições financeiras. A iniciativa prevê recompensas em dinheiro ou pontos, reforçando o objetivo de consolidar a plataforma como centro de gestão patrimonial dos usuários.

A movimentação ocorre em um momento de crescente disputa entre instituições financeiras pela concentração de investimentos dos clientes. Com a nova abordagem, o banco digital aposta na combinação de experiência simplificada e benefícios financeiros para atrair recursos e fortalecer o vínculo com sua base.

Segundo Patrícia Whitaker, executiva responsável pela área de investimentos do Nubank, a estratégia está diretamente ligada à ampliação da participação da empresa no setor. “O objetivo é expandir nosso market share no setor de investimentos, otimizando o LTV Lifetime Value dos nossos clientes ao oferecer uma solução completa de gestão de patrimônio. Queremos que o Nubank seja o hub financeiro onde o cliente centraliza sua ‘vida rentável’, unindo a eficiência operacional do nosso modelo digital, por meio de uma experiência simples e uma prateleira de produtos robusta que compete diretamente com os ‘players’ mais tradicionais do mercado”, afirmou.

A portabilidade dos ativos pode ser solicitada de forma totalmente digital, seja por meio da B3 ou diretamente pela instituição de origem. Estão incluídos na transferência produtos como ações, fundos de índice (ETFs), fundos imobiliários (FIIs), Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos do Tesouro Direto, certificados de depósito bancário (CDBs), letras de crédito imobiliário (LCIs), letras de crédito do agronegócio (LCAs), títulos corporativos e fundos de investimento disponíveis na plataforma. Permanecem fora desse processo fundos de pensão, derivativos e certificados de operações estruturadas (COE).

Para estimular a adesão, o Nubank estruturou um modelo de recompensas direcionado aos clientes dos segmentos Ultravioleta e Nubank+. No plano Ultravioleta, a cada R$ 50 mil transferidos, o cliente recebe 10 mil pontos ou R$ 300 de cashback, podendo atingir o limite de R$ 6 mil ou 200 mil pontos. Já os clientes Nubank+ recebem R$ 180 a cada R$ 30 mil portados, com teto de R$ 1.800.

Os valores são liberados em dez parcelas mensais, condicionadas à permanência dos ativos na plataforma durante todo o período. A lógica busca não apenas atrair novos recursos, mas também garantir a retenção dos investimentos ao longo do tempo.

A diretora de Investimentos do Nubank reforçou o posicionamento estratégico da instituição. “Com essa campanha, queremos consolidar o Nubank como a casa de investimentos dos nossos clientes. Ao incentivar a portabilidade com cashback ou pontos, facilitamos que mais pessoas concentrem e façam a gestão de seu patrimônio em uma única plataforma, com uma experiência 100% digital. Nossa prateleira, que vai da renda fixa a fundos e ativos de renda variável, foi desenhada para atender diferentes perfis de investidor, sempre com transparência, segurança e mais autonomia sobre onde e como investir”, declarou.