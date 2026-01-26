Nubank investirá mais de R$2,5 bi em expansão de escritórios para novo modelo de trabalho híbrido

SÃO PAULO, 26 Jan (Reuters) - O Nubank anunciou nesta segunda-feira que investirá mais de R$2,5 bilhões ao longo de cinco anos para expandir sua rede de escritórios no Brasil, como parte de um novo modelo de trabalho híbrido.

A instituição financeira, que tem ações negociadas nos Estados Unidos por meio da Nu Holdings , afirmou no final do ano passado que, a partir de julho de 2026, exigiria que cerca de 70% de seus funcionários trabalhassem nos escritórios dois dias por semana.

O Nubank ocupará dois novos edifícios em São Paulo, segundo comunicado da empresa. Novos espaços de trabalho também serão abertos em Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

"As regiões foram escolhidas com foco na atração e retenção de talentos", disse o Nubank.

A instituição também está expandindo seus escritórios na Cidade do México e em Bogotá. Espaços de trabalho foram inaugurados em Miami e Palo Alto, e a empresa afirmou que em breve também terá escritórios em Washington, DC e Buenos Aires.

O número de funcionários do Nubank cresceu 26% entre setembro de 2023 e setembro de 2025, chegando a 9.500.

(Por Gabriel Araujo)



