Operadores logísticos registram avanço de 13% na Black Friday

247 - O volume de operações dos operadores logísticos no país cresceu de forma significativa durante a Black Friday deste ano, refletindo a expansão do comércio eletrônico e o reforço estrutural das empresas do setor. A Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (Abol) apurou um aumento médio de 13% nas atividades relacionadas a armazenagem, distribuição, gestão de estoque e transporte de cargas, em comparação com 2024.

O levantamento também indica que o tíquete médio dos itens movimentados aumentou entre 5% e 6%. Para a diretora executiva da Abol, Marcella Cunha, “a Black Friday atualmente já faz parte do plano estratégico dos operadores logísticos que atendem o e-commerce e o varejo tradicional”. Ela afirmou ainda que “a Black Friday de 2025 evidenciou a maturidade da relação entre os operadores logísticos e o cliente final. Há uma compreensão maior por parte dos contratantes sobre os desafios da alta demanda”.

O maior impulso veio do comércio eletrônico. As vendas totais do varejo brasileiro cresceram 1,9% no período, impulsionadas por um salto de 16,1% no e-commerce, que registrou recorde de transações, enquanto o varejo físico recuou 1,9%.

Para suportar o pico de circulação de mercadorias, as empresas ampliaram equipes temporárias e estenderam turnos de trabalho. A ID Logistics afirmou que todos os clientes de e-commerce ficaram dentro ou acima das projeções esperadas.

A Santos Brasil também registrou desempenho robusto no modal marítimo ao longo do ano. A empresa observou alta de 3% na importação de longo curso vinda da Ásia para o Brasil e crescimento de 19% na cabotagem em comparação com o mesmo período de 2024, com destaque para a rota Manaus–Sudeste, especialmente em linhas brancas associadas à Black Friday. Os segmentos têxtil e esportivo foram os principais responsáveis pela expansão de volumes.