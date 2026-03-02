Produção da Petrobras cresce 17,2% em janeiro, diz ANP

247 - A produção de petróleo e gás natural da Petrobras apresentou crescimento de 17,2% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A companhia atingiu média de 3,165 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), ante 2,7 milhões de boed registrados em janeiro de 2025.

No detalhamento dos dados, a extração média de petróleo ficou em 2,4 milhões de barris por dia (bpd), enquanto a produção de gás natural alcançou 120,1 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) no primeiro mês do ano.

Considerando o desempenho nacional, a produção total de petróleo e gás somou 5,168 milhões de boed em janeiro, volume 15,8% superior ao apurado no mesmo período de 2025. A produção de petróleo atingiu 3,953 milhões de bpd, o que representa queda de 1,5% em relação a dezembro.

A produção de gás natural no País foi de 193,16 milhões de m³/d em janeiro. O resultado indica recuo de 0,6% frente ao mês anterior, mas avanço de 20,2% na comparação anual.

Pré-sal mantém protagonismo

A produção oriunda do pré-sal totalizou 4,129 milhões de barris de óleo equivalente por dia em janeiro, correspondendo a 79,9% da produção brasileira. Em relação a dezembro, houve redução de 1,8%. Na comparação com janeiro de 2025, o crescimento foi de 19%.

Desse total, 3,167 milhões de barris por dia foram de petróleo e 152,98 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, extraídos por meio de 177 poços em operação.

O desempenho confirma a centralidade do pré-sal na estrutura produtiva do setor e evidencia a expansão anual da produção da Petrobras, mesmo diante de variações mensais nos volumes extraídos.