Simpar, Vamos e Movida anunciam aumento de capital com aporte do BNDESPar

247 - A holding Simpar anunciou na quinta-feira (5) um plano de aumento de capital bilionário que contará com a participação do BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O investimento estimado do banco estatal pode alcançar cerca de R$ 1,5 bilhão, distribuído entre a própria holding e duas de suas controladas, a locadora de caminhões Vamos e a locadora de veículos Movida, informa a Folha de São Paulo.

O reforço de capital nas três empresas pode atingir um valor combinado entre R$ 2,2 bilhões e R$ 3,1 bilhões. A operação também contará com aportes da controladora do grupo, a JSP Participações, que pretende investir entre R$ 188 milhões e R$ 300 milhões no processo de capitalização. Ao final das operações, o BNDESPar poderá deter até 10% do capital social de cada uma das companhias envolvidas.

Segundo os termos anunciados, o BNDESPar poderá subscrever até 50% das novas ações emitidas no aumento de capital. A estratégia tem como objetivo garantir a captação dos recursos necessários para fortalecer a estrutura financeira das empresas e apoiar os planos de expansão do grupo.

Os preços definidos para a emissão das novas ações foram divulgados junto com o anúncio da operação. No caso da Simpar, cada papel será oferecido por R$ 11,24. Já na Movida, o valor estabelecido é de R$ 11,72 por ação, enquanto na Vamos o preço será de R$ 3,85 por ação.

No mercado financeiro, os papéis das companhias registraram queda no fechamento do pregão desta quinta-feira. As ações da Simpar terminaram o dia cotadas a R$ 11,83, com recuo de 2,4%. Já a Movida encerrou o dia em baixa de 6%, com valor de R$ 13,33. A Vamos, por sua vez, fechou cotada a R$ 4,28, registrando desvalorização de 1,8%.

De acordo com o BNDES, a participação do banco na operação busca viabilizar a captação integral dos recursos pretendidos pelas empresas. O plano prevê que a Simpar possa levantar até R$ 2 bilhões, enquanto a Vamos pode captar até R$ 600 milhões e a Movida até R$ 750 milhões.

Além da participação nas três companhias, o BNDESPar também terá a possibilidade de adquirir participação na transportadora JSL, outra empresa do grupo Simpar. Nesse caso, o banco poderá exercer uma opção de compra equivalente a até 5% do capital da companhia, o que representaria um investimento adicional de até R$ 112 milhões.

A opção poderá ser exercida em até 30 dias após a homologação dos aumentos de capital. O preço por ação da JSL nessa operação será de R$ 7,89 ou o equivalente a 95% da cotação registrada no fechamento do pregão imediatamente anterior ao exercício da opção, conforme informou a Simpar.

Em comunicado, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o investimento está alinhado às políticas públicas voltadas à modernização do transporte no país. Segundo ele, "a atuação do BNDES está alinhada às políticas do governo do presidente Lula para renovação de frota de caminhões e no acesso a veículos leves como forma de impulsionar um transporte mais seguro, sustentável e com menor emissão de CO2".