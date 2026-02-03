Subestação Graça Aranha recebe licença para iniciar obras no Maranhão

247 O Ministério de Minas e Energia informou que a Subestação Graça Aranha, no Maranhão, obteve licença ambiental para o início das obras, etapa essencial para a implantação de um dos maiores projetos de transmissão de energia em desenvolvimento no país. O empreendimento integra o Novo PAC e tem como objetivo ampliar o escoamento da geração renovável produzida nas regiões Norte e Nordeste.

A subestação faz parte do bipolo Graça Aranha–Silvânia, um sistema de transmissão em corrente contínua considerado estratégico para o fortalecimento da infraestrutura elétrica nacional. O projeto foi concebido para conectar áreas de elevada produção de energia renovável aos principais centros de consumo do país.

O licenciamento ambiental está sendo conduzido pelo Ibama, responsável pela análise técnica e pela emissão das autorizações necessárias tanto para a subestação quanto para a linha de transmissão associada. Essa linha operará em corrente contínua de 800 kV e terá aproximadamente 1.468 quilômetros de extensão, atravessando os estados do Maranhão, Tocantins e Goiás.

Com capacidade nominal de 5 GW (gigawatts), o sistema permitirá o escoamento de até 4.000 MW (megawatts) em operação contínua. A Subestação Graça Aranha será um dos pontos de conexão do bipolo, enquanto o outro está localizado em Silvânia, em Goiás, onde as obras já estão em andamento.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o projeto deverá ampliar a integração da energia renovável ao Sistema Interligado Nacional (SIN), reforçar a segurança do abastecimento elétrico e reduzir perdas no processo de transmissão, contribuindo para a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.