Transpetro amplia atuação e fecha contratos com Trafigura e Ipiranga para transporte marítimo

247 - A Transpetro anunciou, nesta quarta-feira (18), a ampliação de sua atuação no mercado ao passar a oferecer serviços de transporte marítimo para clientes fora do Sistema Petrobras. A iniciativa marca um novo momento estratégico da companhia, que busca diversificar suas operações e ampliar sua carteira de clientes no setor logístico.

Os primeiros contratos nessa nova fase foram firmados com a trading de commodities Trafigura e a distribuidora de combustíveis Ipiranga. A movimentação reforça o objetivo da empresa de consolidar presença em um mercado em expansão, impulsionado pelo aumento da produção de petróleo e pela crescente demanda por soluções logísticas integradas.

Com a nova diretriz, a Transpetro passa a operar de forma mais ampla como Empresa Brasileira de Navegação (EBN), incluindo a oferta de serviços como o afretamento de embarcações estrangeiras. Essas operações abrangem tanto a cabotagem, ao longo da costa brasileira, quanto o transporte de longo curso em rotas internacionais.

A companhia já prestava serviços a empresas fora do grupo Petrobras, mas agora amplia significativamente seu escopo de atuação. A frota atual é composta por 33 embarcações, com capacidade total de 3,17 milhões de toneladas de porte bruto, o que permite maior flexibilidade na prestação de serviços.

O movimento ocorre em um cenário de forte crescimento da movimentação de petróleo e derivados no país. Entre janeiro e novembro de 2025, os portos brasileiros registraram o transporte de 203 milhões de toneladas desses produtos, evidenciando a expansão do setor.

Além do transporte marítimo, a Transpetro passa a oferecer um portfólio ampliado de serviços técnicos e operacionais. Entre eles estão a avaliação de padrões de segurança e conformidade de embarcações, a adequação às exigências específicas de terminais, suporte regulatório, monitoramento das operações e emissão de documentação de transporte.

Em comunicado, a empresa destacou que a decisão de ampliar sua atuação está alinhada às transformações do setor. “A decisão de ingressar nesse novo segmento leva em conta a expansão do transporte aquaviário no país, além do aumento da procura por afretamento de embarcações estrangeiras, devido à baixa disponibilidade de navios de bandeira brasileira, e ao aumento da produção de petróleo no país”, informou.

A estratégia posiciona a Transpetro de forma mais competitiva no mercado logístico, com foco na ampliação de receitas e na oferta de serviços mais abrangentes para diferentes perfis de clientes.