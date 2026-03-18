Governo deve anunciar novas medidas para evitar greve de caminhoneiros

247 - O governo federal intensificou a articulação para evitar uma possível greve nacional dos caminhoneiros, diante do aumento do preço do diesel e da crescente insatisfação da categoria. Entre as iniciativas previstas, está o anúncio de medidas para ampliar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete, além de ações para responsabilizar empresas que descumprirem as regras, informa o Metrópoles.

De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), o objetivo é tornar mais efetiva a aplicação da política de frete mínimo. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou: “Essa é uma defesa concreta do caminhoneiro garantindo remuneração justa pelo cumprimento da tabela, concorrência leal e mais eficiência para a logística do país”. Segundo o ministro, as mudanças pretendem substituir um modelo considerado pouco eficiente por um sistema capaz de assegurar melhores condições ao setor.

Fiscalização do frete entra no centro das ações

A estratégia do governo busca responder diretamente às principais reivindicações dos caminhoneiros, que têm pressionado por maior rigor na fiscalização do piso do frete. A ideia é coibir práticas irregulares e garantir que o valor mínimo estabelecido seja respeitado em todo o país.

Além disso, as medidas devem prever punições para infratores reincidentes, numa tentativa de reduzir distorções no mercado e fortalecer a renda dos profissionais autônomos.

Operação nacional mira preços dos combustíveis

Em paralelo, o governo também anunciou uma força-tarefa para fiscalizar os preços dos combustíveis. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação já alcançou 669 postos em 16 estados, além de 64 distribuidoras e pelo menos uma refinaria.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), destacou a importância da participação da população no processo de fiscalização. “É importante que a sociedade se envolva, que a sociedade procure o Procon nos seus estados para que a gente possa a cada dia mais fechar o cerco sobre esses crimes contra a economia popular, que afetam o abastecimento e afetam o preço na bomba de combustível para todos os brasileiros”, afirmou.

Governo minimiza risco de paralisação

Apesar das ameaças de greve, integrantes do governo demonstram cautela ao tratar do tema. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, evitou antecipar possíveis medidas emergenciais caso uma paralisação seja confirmada. “Trabalhar com hipóteses não seria adequado nem prudente”, disse.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), também afirmou não ver justificativa para uma greve no momento. Ele destacou ações adotadas para conter os impactos externos sobre o preço dos combustíveis. “Foram feitas duas medidas. Retirou todo o imposto federal, que era o PIS e Cofins. Zerou e ainda está dando uma subvenção para evitar o efeito do preço. E você não tem o condão de parar a guerra. O que você pode fazer é minimizar o impacto. Então, as duas preocupações estão sendo atuadas”, declarou.

Entre as iniciativas mencionadas está a redução a zero das alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel, o que representa uma queda estimada de R$ 0,32 por litro no preço final. Ainda assim, a Petrobras promoveu um reajuste de 11,6% no valor do combustível nas refinarias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também comentou o cenário recentemente: “Estamos fazendo um sacrifício enorme, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade da guerra cheguem ao povo brasileiro”.

Entidades da categoria apoiam mobilização

Mesmo com as medidas anunciadas, entidades representativas dos caminhoneiros seguem pressionando por mudanças mais amplas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) e o Sindicato dos Caminhoneiros de Santos (Sindicam) já manifestaram apoio à possibilidade de paralisação.

Segundo Wallace Landim, presidente da Abrava, conhecido como Chorão, uma assembleia com representantes de diversos estados aprovou a mobilização, sinalizando que o risco de greve permanece no radar do governo.