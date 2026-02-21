"Encontro entre Índia e Brasil é uma reunião de superlativos", diz Lula ao Lado de Narendra Modi

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (21), em Nova Délhi, que a aproximação entre Brasil e Índia representa uma convergência de grandes potências do Sul Global. Ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o chefe de Estado brasileiro participou da assinatura de atos bilaterais e destacou a importância de fortalecer o comércio, a cooperação tecnológica e a defesa conjunta de mudanças na governança internacional. Os dois países reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações bilaterais e atuar de forma coordenada na defesa do multilateralismo e na reforma das Nações Unidas.

Durante o pronunciamento, Lula ressaltou o peso estratégico das duas nações. “O encontro entre Índia e Brasil é uma reunião de superlativos: Não somos apenas as duas maiores democracias do Sul Global. Este é o encontro da farmácia do mundo com o celeiro do mundo. De uma superpotência digital com uma superpotência da energia renovável. Somos ambos países megadiversos e pólos da indústria cultural. Somos ambos defensores do multilateralismo e da paz”, afirmou.

Narendra Modi destacou o potencial de expansão do intercâmbio econômico e a diversidade das áreas de cooperação. “O nosso comércio não é só um número, ele é um símbolo de nossa confiança mútua. A nossa cooperação na área de agricultura e resiliência climática, agricultura de precisão, biofertilizantes, vai fortalecer a segurança alimentar de ambos os países. Temos possibilidades ilimitadas de cooperação na área de saúde, na área farmacêutica, e vamos trabalhar para melhorar o fornecimento de medicamentos a preço acessível e de qualidade para o Brasil. Nós também concordamos que, para contemplarmos os desafios do momento atual, as reformas nas instituições internacionais são obrigatórias”, frisou.

Comércio bilateral em alta

Lula lembrou que, em 2025, o fluxo comercial entre Brasil e Índia ultrapassou US$ 15 bilhões pela primeira vez, registrando crescimento de 25% em relação a 2024. Diante desse avanço, o presidente defendeu a revisão da meta estabelecida inicialmente.

“Em 2025, o fluxo bilateral superou 15 bilhões de dólares pela primeira vez na história, um crescimento de 25% em relação a 2024. Estamos avançando tão rápido que deveríamos revisitar nosso objetivo para chegar a 30 bilhões de dólares de intercâmbio”, declarou.

Além disso, foi firmado acordo que amplia de cinco para dez anos a validade dos vistos de turismo e negócios, medida que tende a estimular o fluxo de pessoas e fortalecer laços empresariais e culturais.

Cooperação em energia, tecnologia e saúde

Ao recordar a visita de Modi ao Brasil, em julho de 2025, Lula destacou que a agenda bilateral foi reorganizada em cinco eixos estratégicos: Defesa e Segurança; Segurança Alimentar e Nutricional; Transição Energética e Mudança do Clima; Transformação Digital e Tecnologias Emergentes; e Parcerias Industriais em Áreas Estratégicas.

“Hoje, em Nova Délhi, no ano em que celebramos 20 anos do estabelecimento da Parceria Estratégica Brasil - Índia, estamos passando à ação. Assinamos diversos acordos que dão concretude à nossa cooperação nesses campos”, afirmou.

Entre os temas centrais estão energias renováveis, minerais críticos e biocombustíveis. “Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje. No marco da Aliança Global para Biocombustíveis, nossos países estão assegurando o devido espaço para essa tecnologia na agenda climática e energética global”, declarou o presidente brasileiro.

Na área da saúde, Lula reforçou a atuação conjunta em defesa do acesso a medicamentos. “O estabelecimento de sinergias entre os complexos industriais da saúde de nossos países também é uma parte central da cooperação bilateral. Índia e Brasil trabalham lado a lado há décadas na defesa do acesso equitativo a medicamentos, sobretudo genéricos, e da soberania sanitária na Organização Mundial da Saúde”, afirmou.

Reforma da ONU e defesa da paz

Os dois líderes reiteraram a necessidade de reformar a ONU, especialmente o Conselho de Segurança, com maior representatividade do Sul Global. Lula enfatizou que a estabilidade internacional é condição para o desenvolvimento.

“Não há possibilidade de desenvolvimento sustentável e justo em um mundo conflagrado. Reiteramos nosso compromisso com a reforma da ONU, especialmente do Conselho de Segurança, que represente os interesses do Sul Global e que tenha Brasil e Índia como candidatos naturais. As únicas guerras que a humanidade deve lutar são as contra a fome, a pobreza e a degradação do meio ambiente”, concluiu.

Ao todo, foram assinados oito atos bilaterais, incluindo declaração conjunta sobre parceria digital, memorandos nas áreas de minerais críticos, cooperação regulatória em saúde, setor postal, micro, pequenas e médias empresas, cadeia de suprimentos do aço e certificação eletrônica de origem, além de acordo entre instituições de pesquisa e inovação.

A agenda oficial em Nova Délhi incluiu recepção com honras de chefe de Estado no Palácio Presidencial, encontro com a presidenta da Índia, Droupadi Murmu, visita ao Memorial Mahatma Gandhi, no Raj Ghat, e reuniões bilaterais e ampliadas entre autoridades dos dois países.