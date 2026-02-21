Ao lado de Lula, Modi afirma que acordo de minerais críticos com Brasil busca construir cadeia produtiva "resiliente"

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou neste sábado (21) uma série de setores estratégicos na relação bilateral com o Brasil, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital do país, Nova Déli. Em declarações à imprensa, transmitidas pela agência ANI, Modi afirmou que os compromissos firmados entre os dois países nos últimos dias revitalizam os vínculos entre Brasil e Índia.

Modi ressaltou áreas como minerais críticos e terras raras, tecnologia e inovação, inteligência artificial (IA), supercomputadores, blockchain — banco de dados compartilhado no qual as informações são registradas de forma permanente e transparente, sem depender de uma autoridade central —, semicondutores, defesa, saúde, medicamentos e a reforma das instituições globais, com o objetivo de ampliar a voz dos países do Sul Global.

Confira abaixo alguns dos destaques das declarações de Modi à imprensa:

"Estamos comprometidos em levar o comércio bilateral a mais de US$ 20 bilhões nos próximos cinco anos".





"A expansão do acordo comercial Índia-Mercosul fortalecerá ainda mais nossa cooperação econômica".





"Nossa cooperação em tecnologia e inovação é importante para ambos os países, bem como para todo o Sul Global".





"Também estamos priorizando nossa cooperação em áreas como inteligência artificial, supercomputadores, semicondutores e blockchain. Ambos os países acreditam que a tecnologia deve ser inclusiva e servir de ponte para o progresso compartilhado".





"O acordo alcançado sobre minerais críticos e terras raras é um passo importante na construção de uma cadeia de suprimentos resiliente. Nossa cooperação no setor de defesa também está crescendo de forma constante. Este é um ótimo exemplo de confiança mútua e alinhamento estratégico".





"Existe também um imenso potencial de cooperação nos setores da saúde e farmacêutico. Trabalharemos para aumentar o fornecimento de medicamentos acessíveis e de qualidade da Índia para o Brasil".





"A Índia e o Brasil são unânimes em afirmar que o terrorismo e seus apoiadores são inimigos de toda a humanidade. Concordamos também que a reforma das instituições globais é essencial para enfrentar os desafios do nosso tempo".





"A parceria entre a Índia e o Brasil no cenário global tem sido forte e influente. Como nações democráticas, continuaremos a promover as prioridades e aspirações do Sul Global. Quando a Índia e o Brasil trabalham juntos, a voz do Sul Global se torna mais forte e confiante".