Lula e Modi fazem reunião bilateral em Déli e exaltam “boa química”

247 – O presidente Luiz Inacio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, realizaram neste sábado uma reunião bilateral em Déli, no contexto da visita de Estado do chefe de governo brasileiro ao país asiático. O encontro ocorre em meio ao fortalecimento das relações entre Brasil e Índia e à mobilização de uma ampla delegação ministerial e empresarial brasileira. As informações foram divulgadas pela agência indiana ANI.

Segundo a ANI, antes das conversas oficiais, Lula participou de uma cerimônia de boas-vindas no pátio do Rashtrapati Bhavan, sede da Presidência indiana, onde recebeu Guarda de Honra. O presidente brasileiro foi recepcionado por Modi e pela presidente da Índia, Droupadi Murmu. Em seguida, Lula encontrou o primeiro-ministro indiano no Hyderabad House, tradicional espaço de reuniões diplomáticas em Déli, onde ocorreu a reunião bilateral.

Encontro político e agenda diplomática

A visita inclui uma série de compromissos diplomáticos. Lula também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, ampliando o diálogo institucional entre os dois países.

A agenda ocorre em um contexto de aproximação crescente entre as duas nações, que integram o BRICS e têm buscado fortalecer a cooperação no âmbito do Sul Global. A ANI destaca que a visita de Lula acontece após a ida de Narendra Modi a Brasília, em julho de 2025 — a primeira visita de um primeiro-ministro indiano ao Brasil em mais de 50 anos.

“Muito boa química” entre os líderes

O embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nobrega, ressaltou à ANI a sintonia entre Lula e Modi. Ao comentar a relação entre os dois, afirmou: "This is taking the bilateral relations historically to a new level. There is a very good chemistry. I think they are not only colleagues, but they have become more and more friends. That's a fact."

Em outra declaração, o diplomata reforçou a dimensão histórica da visita e o impacto da comitiva brasileira: "President Lula has come to India with the largest ever delegation, with more than 11 cabinet ministers, more than 300 businessmen, among them 50 CEOs. This is taking the bilateral relations historically to a new level."

Segundo ele, a visita marca um novo estágio na cooperação bilateral, tanto no campo político quanto econômico.

Tecnologia, Sul Global e fórum empresarial

Kenneth da Nobrega também elogiou os esforços do governo indiano na organização do AI Impact Summit 2026 e relacionou o evento ao protagonismo do Sul Global. Em entrevista à ANI, declarou: "This is a historical summit in the Global South, and the Prime Minister Modi is really trying to include the Global South in this essential new wave of technology, which is AI, which will transform our lives," ao comentar a relevância da inteligência artificial no cenário internacional.

A visita de Lula inclui ainda forte componente econômico. Na sexta-feira, o presidente inaugurou o primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) em Déli. Em publicação na rede X, Lula afirmou que a iniciativa busca “promover produtos e serviços brasileiros no exterior” e “atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira”.

De acordo com a ANI, Lula desembarcou na Índia acompanhado da maior delegação já registrada em uma visita presidencial brasileira ao país, com mais de 11 ministros, mais de 300 empresários e cerca de 50 CEOs. O grupo deve participar de um fórum de negócios, reforçando a aposta na ampliação das parcerias comerciais e dos investimentos bilaterais.

Com cerimônia oficial, reuniões políticas e mobilização empresarial, a visita de Estado consolida um momento de intensificação das relações entre Brasil e Índia, sustentado pela interlocução direta entre Lula e Modi e pelo esforço conjunto de ampliar o protagonismo das duas nações no cenário internacional.