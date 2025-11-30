Estratégia do Planalto dribla ofensiva de Alcolumbre para barrar indicação de Messias ao STF

A escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) desencadeou forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A irritação veio após o governo ignorar o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preferido por Alcolumbre,, o que elevou a temperatura política no Congresso e abriu espaço para um embate direto com o Planalto.

Segundo a coluna do jornalista Elio Gaspari, da Folha de S. Paulo, Alcolumbre chegou a preparar uma ofensiva para tentar derrubar o nome de Messias por meio de uma sessão relâmpago, mas a estratégia foi desarmada quando o Planalto segurou o envio oficial da nomeação e ganhou tempo para reorganizar o jogo. A possibilidade de rejeitar a indicação, embora parte do processo constitucional, escancarou o desconforto entre Senado e Executivo.

Lula deve conversar com Alcolumbre para reduzir tensão

Na quinta-feira (27), segundo o Metrópoles, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), confirmou que o envio só ocorrerá após uma conversa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Davi Alcolumbre. A indicação contrariou Alcolumbre, que vinha trabalhando nos bastidores para levar Rodrigo Pacheco à vaga aberta na Corte com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.