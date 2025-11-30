Estratégia do Planalto dribla ofensiva de Alcolumbre para barrar indicação de Messias ao STF
Presidente do Senado tenta pressionar governo após escolha de Jorge Messias enquanto Planalto manobra para ganhar tempo
A escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) desencadeou forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A irritação veio após o governo ignorar o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preferido por Alcolumbre,, o que elevou a temperatura política no Congresso e abriu espaço para um embate direto com o Planalto.
Segundo a coluna do jornalista Elio Gaspari, da Folha de S. Paulo, Alcolumbre chegou a preparar uma ofensiva para tentar derrubar o nome de Messias por meio de uma sessão relâmpago, mas a estratégia foi desarmada quando o Planalto segurou o envio oficial da nomeação e ganhou tempo para reorganizar o jogo. A possibilidade de rejeitar a indicação, embora parte do processo constitucional, escancarou o desconforto entre Senado e Executivo.
Lula deve conversar com Alcolumbre para reduzir tensão
Na quinta-feira (27), segundo o Metrópoles, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), confirmou que o envio só ocorrerá após uma conversa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Davi Alcolumbre. A indicação contrariou Alcolumbre, que vinha trabalhando nos bastidores para levar Rodrigo Pacheco à vaga aberta na Corte com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.