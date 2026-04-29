Jorge Messias cita Bíblia em sabatina e se define como "servo de Deus"

247 - A sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve início na manhã desta quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Este é o último passo antes de sua votação no plenário da Casa, onde precisa do apoio de pelo menos 41 senadores para garantir sua nomeação. Durante sua apresentação, Messias abordou sua trajetória pessoal e profissional, deixando claro seu compromisso com a Constituição e com os valores cristãos que guiarão sua atuação.

Em um momento significativo da sabatina, Messias fez questão de destacar sua identidade religiosa e o papel da fé em sua vida. "Aqui vos fala um servo de Deus. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança", afirmou. Ele contou sobre sua criação em uma família evangélica, ressaltando que sua fé foi a base de sua formação e identidade. "Ser evangélico é uma bênção, não um ativo", completou, deixando claro que a religiosidade é parte fundamental de quem ele é.

Apesar de sua convicção religiosa, Messias reiterou seu "respeito absoluto" ao Estado laico, destacando que a laicidade do Estado é um princípio central para o país. "O Estado constitucional é laico, uma laicidade clara, mas colaborativa", disse. Ele explicou que a neutralidade religiosa do Estado é essencial para garantir que todas as crenças possam ser exercidas livremente, sem discriminação ou favorecimento. "O juiz constitucional deve ser leal a isso. Juiz que coloca suas convicções religiosas acima da Constituição não é juiz", afirmou com firmeza.

Messias também apontou que, embora o Estado seja laico, é possível interpretar a Constituição com base em princípios cristãos, já que a própria Carta foi promulgada sob a proteção de Deus, conforme o preâmbulo. "Os princípios cristãos me acompanham em qualquer jornada da minha vida", afirmou, citando o compromisso com a proteção da família, dos direitos das crianças e adolescentes e a defesa do direito à vida. "Esses valores espirituais me acompanharão na missão a que estou me propondo", disse Messias, reafirmando que a ética cristã também orientará sua atuação no STF.

A votação na CCJ, após os questionamentos, decidirá se o parecer favorável do senador Weverton Rocha (PDT-MA) será aprovado, dando sequência ao processo de nomeação. Caso seja aprovado, Messias seguirá para a votação no plenário do Senado, onde sua nomeação poderá ser finalmente confirmada.