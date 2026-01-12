Lindbergh será único líder a deixar comando de bancada na Câmara em 2026

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) será o único líder partidário da Câmara dos Deputados a deixar o comando de sua bancada em 2026. A mudança ocorrerá em fevereiro e contrasta com a tendência de continuidade nas principais legendas da Casa, que devem manter seus atuais dirigentes ao longo do próximo ano legislativo. Com a saída de Lindbergh, a liderança do PT na Câmara será assumida pelo deputado Pedro Uczai, de Santa Catarina.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a saída de Lindbergh decorre de um acordo interno do Partido dos Trabalhadores que já vigora há várias legislaturas e limita a permanência de um deputado na liderança da bancada a, no máximo, dois anos.

Continuidade nas demais bancadas

Enquanto o PT promove a troca de liderança, partidos como PL, MDB, PP, União Brasil, Republicanos e PSD devem seguir sem alterações no comando de suas bancadas. Permanecem como líderes Sóstenes Cavalcante (PL), Isnaldo Bulhões (MDB), Dr. Luizinho (PP), Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Gilberto Abramo (Republicanos) e Antonio Brito (PSD). Esse cenário reforça a estabilidade política entre as principais forças da Câmara, com exceção da bancada petista, que seguirá a regra interna de rodízio.

Gestão marcada por embates políticos

Durante seu período à frente da liderança do PT, Lindbergh Farias imprimiu um tom mais combativo à atuação da bancada. O deputado se destacou por críticas contundentes ao Centrão, frequentemente associado por ele à defesa de interesses de bancos, casas de apostas e grandes fortunas.

Sob sua condução, o PT também atuou de forma firme contra a proposta de anistia a Jair Bolsonaro (PL) e a outros envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o que ampliou o desgaste político dos defensores da medida dentro do Congresso.