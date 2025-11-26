Lira elogia Gleisi, dissipa tensão entre governo e Câmara e ouve gritos de "sem anistia"

247 - O deputado federal Arthur Lira, que relatou o PL que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda, participou da cerimônia de sanção presidencial do texto, nesta quarta-feira (26), em Brasília-DF.

Ao discursar no evento no Palácio do Planalto, Lira elogiou a capacidade de articulação da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, em uma tentativa de reduzir as tensões recentes entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Câmara dos Deputados. As tensões mais recentes foram provocadas pelo presidente da Casa, Hugo Motta, que resolveu romper com o PT.

"Somos obrigados a sempre de dialogar, apesar de nem sempre concordarmos", disse Lira, destacando o papel de Gleisi em travar debates duros.

Ao final de sua fala, alguns presentes no evento entoaram um grito de "sem anistia", enquanto Motta articula a votação do chamado "PL da Dosimetria".