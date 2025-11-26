Lula sanciona isenção de IR e Motta e Alcolumbre não comparecem

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (26) a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda, em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença de parlamentares, mas do presidente da Câmara, Hugo Motta, nem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A proposta, enviada pelo governo em março e aprovada por unanimidade pelo Congresso no início de novembro, seria celebrada com a participação dos dois, mas ambos decidiram não comparecer. Segundo o g1, as assessorias alegaram compromissos paralelos — “agenda intensa”, no caso de Motta, e uma reunião entre senadores, no caso de Alcolumbre.

Fontes de ambos, porém, admitem que o verdadeiro motivo é a insatisfação crescente com o governo. A tensão ganhou força nos últimos dias e se tornou explícita após divergências públicas envolvendo líderes das duas Casas.

Tentativas de conciliação fracassaram

A GloboNews apurou que o Planalto criou até um grupo de conversas em rede social com as equipes dos dois presidentes do Legislativo, oferecendo espaço para discursos e participação ativa na cerimônia. Ainda assim, o gesto não surtiu efeito. Aliados de Alcolumbre afirmam que “não tem clima” para participação em um ato com o governo neste momento.

No caso de Hugo Motta, pesa o desgaste provocado pela discussão do PL Antifacção. Segundo aliados, uma das críticas mais incisivas partiu do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), que acusou Motta de tentar “roubar o protagonismo do governo” na condução do projeto. Agora, afirmam, o deputado decidiu “deixar” o protagonismo da cerimônia exclusivamente para o Executivo.

Motta já tinha conhecimento de que Alcolumbre também se ausentaria, o que reforçou sua decisão.

Motta celebra aprovação do projeto em rede social

Na manhã desta quarta, Motta publicou uma mensagem celebrando a sanção da lei: “Hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil se torna lei. Uma vitória histórica para milhões de brasileiros".

Ele destacou ainda o andamento da matéria na Câmara: “Quando o projeto chegou na Câmara dos Deputados, rapidamente determinei a criação de uma comissão para análise. A matéria saiu ainda melhor, ampliando a redução da alíquota para quem recebe até R$ 7.350. A aprovação na Casa foi unânime. Este é o resultado da união dos Poderes em favor do Brasil. Com respeito às atribuições legislativas, diálogo e equilíbrio, o país avança".

Relação desgastada às vésperas do fim do ano legislativo

O clima entre o Planalto e o Congresso deteriorou-se na segunda-feira (24), quando declarações públicas evidenciaram atritos dentro e fora do governo. Na Câmara, o rompimento político entre Hugo Motta e Lindbergh Farias acendeu um alerta sobre a fragilidade da articulação em um momento decisivo, com o encerramento do ano legislativo e projetos relevantes ainda pendentes.

No Senado, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) também contribuiu para o mal-estar. Alcolumbre ficou insatisfeito com o fato de o líder Jaques Wagner defender publicamente o nome de Messias antes mesmo da decisão final do presidente Lula. O senador articulava pela escolha de Rodrigo Pacheco para a vaga, e o episódio ampliou o distanciamento com o governo.