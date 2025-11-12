Lula amplia consultas e vai ouvir Bruno Dantas antes de indicar novo ministro do STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou as conversas políticas antes de anunciar quem ocupará a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o jornal O Globo, o chefe do Executivo pretende dialogar novamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e também com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas. Embora Pacheco e Dantas apareçam entre os nomes cogitados, o advogado-geral da União, Jorge Messias, continua sendo o favorito do presidente.

Articulação com o Senado e o STF

Há cerca de três semanas, Lula conversou com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e decidiu adiar o anúncio. A medida teve como objetivo construir uma base sólida de apoio à indicação, já que o nome de Messias encontra resistência entre parte dos senadores — muitos deles mais inclinados a apoiar Pacheco, que já presidiu a Casa por dois mandatos.

A expectativa do entorno do presidente é que o ambiente político se torne mais favorável à nomeação de Messias nos próximos dias. Os encontros, segundo interlocutores do Planalto, não terão caráter de consulta formal, mas visam fortalecer a interlocução com ministros do STF e senadores antes da decisão final.

Reuniões e gestos políticos

Em outubro, Lula participou de reuniões e jantares com integrantes da Corte, incluindo Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente pretende repetir a aproximação agora, buscando um clima de consenso institucional.

Lula também deve se reunir novamente com Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas para comunicar sua decisão e explicar os critérios adotados. Durante a COP 30, em Belém, o presidente chegou a encontrar Dantas, mas, segundo relatos, o tema da sucessão de Barroso não foi tratado.

Quando escolheu Flávio Dino para o Supremo, em novembro de 2023, Lula chamou Jorge Messias para informá-lo pessoalmente de que não seria o indicado naquele momento — gesto que pretende repetir, em sinal de respeito e reconhecimento.

Expectativa de anúncio

Após dez dias em Belém, onde participou de eventos preparatórios da COP 30, o presidente retornou a Brasília com a decisão sobre o novo ministro do STF no topo de sua agenda. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o anúncio pode ocorrer ainda nesta semana.

“O presidente Lula deve, na volta a Brasília, conversar novamente com o senador Rodrigo Pacheco para anunciar o nome ao STF. Sinceramente, creio que o nome está lançado. Não vejo reversão”, declarou Wagner.

O presidente do PT, Edinho Silva, também se posicionou a favor da escolha de Messias, ressaltando sua formação e perfil conciliador. “Na minha avaliação, ele é um dos maiores juristas do país. Muito preparado, com capacidade de diálogo com toda a sociedade. E é evangélico, tem orgulho disso, o que ajuda a equilibrar a representação no Supremo”, afirmou o dirigente partidário à Record News, em Belém, de acordo com a reportagem.