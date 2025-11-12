Lula só definirá indicado ao STF após garantir apoio no Senado, diz Edinho Silva

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só fará a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) quando tiver certeza de que o nome será aprovado pelo Senado Federal. Segundo ele, o presidente “não vai indicar sem dialogar [com a Casa Legislativa]”. Ele também ressaltou que Lula tem adotado uma postura de escuta e diálogo com diferentes lideranças partidárias e regionais para garantir estabilidade à futura indicação.

“É claro que o presidente Lula vai tomar essa decisão quando ele tiver segurança do caminho a ser trilhado. Claro que ele não vai indicar sem dialogar com o Senado, sem dialogar com as ideias do Senado, e ele não vai tomar nenhuma decisão política sem ouvir também as lideranças políticas de Minas Gerais e os dirigentes do Partido dos Trabalhadores”, disse Edinho durante entrevista à Rádio Itatiaia, na terça-feira (11), durante a COP30, em Belém (PA), de acordo com a CNN Brasil.

Edinho elogia Messias e Pacheco

Questionado sobre os nomes mais cotados para a vaga — o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) —, Edinho elogiou ambos. “O Messias é um jurista exemplar, com capacidade de formulação, um dos pilares do campo jurídico brasileiro. E o Rodrigo também é uma liderança extremamente respeitada, com trajetória no campo jurídico e político. Ele é um dos maiores líderes da política mineira e brasileira”, declarou.

Relação próxima entre Lula e Pacheco

Edinho destacou ainda a relação de confiança entre Lula e Pacheco, afirmando que o futuro político do senador deve ser definido em diálogo direto com o presidente. “A definição de qual papel o Rodrigo vai cumprir vai ocorrer no diálogo do presidente Lula com o Rodrigo, pela relação de amizade e de confiança que os dois têm”, afirmou.

Anúncio deve ocorrer nos próximos dias

De acordo com o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, a definição deve ser anunciada em breve. O nome favorito para ocupar a cadeira deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, aposentado em 18 de outubro, é Jorge Messias.