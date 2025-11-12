TV 247 logo
      Lula só definirá indicado ao STF após garantir apoio no Senado, diz Edinho Silva

      Presidente do PT diz que Lula busca consenso político antes de confirmar indicado ao STF

      Supremo Tribunal Federal e Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Divulgação I Ueslei Marcelino / Reuters)

      247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só fará a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) quando tiver certeza de que o nome será aprovado pelo Senado Federal. Segundo ele, o presidente “não vai indicar sem dialogar [com a Casa Legislativa]”. Ele também ressaltou que Lula tem adotado uma postura de escuta e diálogo com diferentes lideranças partidárias e regionais para garantir estabilidade à futura indicação.

      “É claro que o presidente Lula vai tomar essa decisão quando ele tiver segurança do caminho a ser trilhado. Claro que ele não vai indicar sem dialogar com o Senado, sem dialogar com as ideias do Senado, e ele não vai tomar nenhuma decisão política sem ouvir também as lideranças políticas de Minas Gerais e os dirigentes do Partido dos Trabalhadores”, disse Edinho durante entrevista à Rádio Itatiaia, na terça-feira (11), durante a COP30, em Belém (PA), de acordo com a CNN Brasil

      Edinho elogia Messias e Pacheco

      Questionado sobre os nomes mais cotados para a vaga — o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) —, Edinho elogiou ambos. “O Messias é um jurista exemplar, com capacidade de formulação, um dos pilares do campo jurídico brasileiro. E o Rodrigo também é uma liderança extremamente respeitada, com trajetória no campo jurídico e político. Ele é um dos maiores líderes da política mineira e brasileira”, declarou.

      Relação próxima entre Lula e Pacheco

      Edinho destacou ainda a relação de confiança entre Lula e Pacheco, afirmando que o futuro político do senador deve ser definido em diálogo direto com o presidente. “A definição de qual papel o Rodrigo vai cumprir vai ocorrer no diálogo do presidente Lula com o Rodrigo, pela relação de amizade e de confiança que os dois têm”, afirmou.

      Anúncio deve ocorrer nos próximos dias

      De acordo com o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, a definição deve ser anunciada em breve. O nome favorito para ocupar a cadeira deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, aposentado em 18 de outubro, é Jorge Messias.

