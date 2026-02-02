Motta e Alcolumbre pregam harmonia e prometem avançar agenda social do governo

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarou nesta segunda-feira (2) que se comprometeu a analisar ativamente projetos prioritários para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto na área da segurança pública quanto na agenda de direitos sociais.

Mais cedo, o presidente Lula enviou ao Congresso a mensagem anual, na qual lista algumas de suas prioridades para o ano de 2026. Entre elas, Lula destaca o fortalecimento da segurança pública, com a tramitação da PEC da Segurança Pública e do projeto de combate às facções criminosas. Além disso, Lula destaca a discussão sobre a jornada de trabalho, com foco no fim da escala 6x1 sem redução salarial e a regulação do trabalho por aplicativos.

Ao discursar na abertura do ano legislativo, no plenário da Câmara, Motta prometeu dar continuidade às discussões sobre o fim da escala 6x1 e sobre direitos a entregadores por aplicativo. Ele também se comprometeu a analisar a PEC da Segurança Pública após o feriado de Carnaval.

"Devemos acelerar o debate sobre a PEC 6x1 com equilíbrio e responsabilidade ouvindo trabalhadores e empregadores", disse Motta, destacando ainda que dará celeridade ao processo de aprovação do acordo comercial Mercosul-União Europeia.

Segundo Motta, o acordo é "histórico". "O Congresso irá analisar o texto em sua íntegra e aqui daremos agilidade na discussão e aprovação na Câmara".

Alcolumbre, em seu discurso após o pronunciamento de Motta, disse que assumiu um compromisso de melhorar "de forma concreta a vida do povo brasileiro".

"Com muita honra e privilégio acompanhamos a mensagem do Poder Executivo", disse, ao destacar o desejo do Palácio do Planalto por "harmonia".