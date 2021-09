Mulher e filha de Eduardo Bolsonaro testam positivo para Covid-19

Heloísa Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que ela e a filha estão bem e fazer apologia ao tratamento sem eficácia comprovada defendido pela família Bolsonaro edit

247 - A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa, e a filha do casal testaram positivo para Covid-19 após o deputado federal ser diagnosticado com a doença na última sexta-feira (24), após retornar de Nova York, nos Estados Unidos, onde participou da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Heloísa Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que ela e a filha estão bem e fazer apologia ao tratamento sem eficácia comprovada defendido pelo sogro, Jair Bolsonaro e toda a família. "No primeiro dia ficamos mal", disse. Heloísa acrescentou que melhorou após tomar ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina — o “kit covid” sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Eduardo Bolsonaro disse que também está se tratando com cloroquina. Eduardo foi o segundo integrante da comitiva presidencial que foi a NY para a Assembleia-Geral da ONU a testar positivo para a Covid. O primeiro foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ; o terceiro foi o ministro Bruno Bianco , da AGU e nesta segunda-feira (27) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães , também anunciou que está com covid.

