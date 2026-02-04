Toffoli defende que juízes possam receber dividendos

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta quarta-feira (4), durante sessão plenária na Corte, que magistrados “têm todo o direito de receber seus dividendos”, nos casos em que não participem da administração de empresas.

Os ministros analisavam regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o uso de redes sociais por magistrados.

O ministro Alexandre de Moraes então defendeu a posição de Toffoli: “Nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação em um banco, ações de um banco. Ah, é acionista do banco? Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro”.

Além disso, Moraes rejeitou na mesma sessão plenária a adoção de um código de ética por parte de ministros do STF, afirmando que regras de impedimento de atuação fora dos tribunais são claras, além de impedir julgamentos envolvendo familiares ou pessoas próximas.