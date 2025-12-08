Traumann vê maior probabilidade de vitória de Lula no primeiro turno após entrada de Flávio Bolsonaro

247 – A análise do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social e colunista da Revista Veja, Thomas Traumann, indica que a entrada do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026 aumenta significativamente a probabilidade de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Os dados citados por Traumann têm como base a nova pesquisa Datafolha.

Segundo o levantamento, em votos válidos — desconsiderando brancos, nulos e indecisos — Lula aparece com 49%, dentro da margem de erro que o colocaria muito perto de definir a eleição já na primeira etapa caso Flávio Bolsonaro seja confirmado como candidato da oposição. Flávio registra 22%, seguido por Ratinho Junior (14%), Ronaldo Caiado (8%) e Romeu Zema (7%).

Segundo turno seria o mais desequilibrado desde 2006, aponta levantamento

Ainda de acordo com o Datafolha, caso Flávio Bolsonaro chegasse ao segundo turno, perderia por uma das maiores margens de votos desde a reeleição de Lula em 2006. Em votos válidos, o presidente teria 59%, contra 41% do senador.

Traumann ressalta que os números evidenciam a fragilidade eleitoral do sobrenome Bolsonaro. Segundo ele, simulações com Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro apresentam desempenho igualmente fraco contra Lula.

Desempenho muda quando bolsonarista é substituído por Tarcísio de Freitas

O cenário se altera quando o nome de Flávio é substituído pelo do governador Tarcísio de Freitas. Nesse caso, a disputa se torna mais apertada.

Primeiro turno:

Lula — 49%

Tarcísio — 27%

Ratinho Junior — 13%

Caiado — 7%

Zema — 4%

Segundo turno:

Lula — 53%

Tarcísio — 47%

O governador do Paraná, Ratinho Junior, apresenta desempenho semelhante ao de Tarcísio em um eventual segundo turno contra Lula (54% x 46%), reforçando a avaliação de que o problema central para a oposição é o impacto negativo do nome Bolsonaro.

Crise no bolsonarismo e agenda de governo fortalecem Lula, avalia Traumann

Traumann sustenta que o “efeito tóxico” da família Bolsonaro se consolidou nos últimos meses, em meio a episódios que fragilizaram ainda mais o grupo político:

Eduardo Bolsonaro atuou para que o governo Trump aplicasse ao Brasil o maior tarifaço do mundo.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado .

por tentativa de . As manifestações bolsonaristas perderam força.

A proposta de anistia não avançou no Congresso.

Flávio Bolsonaro contribuiu para antecipar a prisão do pai.

Os irmãos Bolsonaro protagonizaram disputas públicas internas.

A candidatura de Flávio foi lançada por meio de uma nota no portal Metrópoles.

Enquanto isso, destaca Traumann, o governo Lula avança em políticas públicas com forte impacto social:

Programa de gratuidade de luz e gás para 18 milhões de famílias.

de famílias. Isenção de imposto de renda para 20 milhões de contribuintes.

de contribuintes. Lançamento do maior programa habitacional para a classe média neste século.

Ampliação do crédito Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio.

para todos os estudantes do ensino médio. Reajuste de 7,4% no salário mínimo em janeiro.

no salário mínimo em janeiro. Estudo para reajuste do Bolsa Família .

. Projeto piloto de gratuidade no transporte público aos finais de semana.

Inclusão do fim da escala 6x1 como um dos eixos centrais do futuro programa de governo Lula 4.

Brasileiros priorizam vida cotidiana, e anistia a Bolsonaro vira “não assunto”

Traumann escreve que a pauta da anistia a Jair Bolsonaro “não mobiliza mais o país”, enquanto a população demonstra preocupação com temas como pagar contas, enfrentar longos deslocamentos diários e o medo constante da violência urbana.

Segundo o colunista, a candidatura de Flávio Bolsonaro funciona como um “presente de Natal” para Lula, ao cristalizar a rejeição acumulada pelo clã e enfraquecer a formação de uma frente de oposição competitiva.