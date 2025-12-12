TV 247 logo
      Trump prepara ordem para afrouxar restrições federais à maconha

      Plano prevê reclassificação da droga para a categoria III, equiparando-a a analgésicos prescritos e reduzindo o nível de controle federal

      O presidente dos EUA, Donald Trump - 03/12/2025 (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma ofensiva para flexibilizar de forma significativa as regras federais que regem a maconha no país. A iniciativa deve ocorrer por meio de uma ordem executiva que orientará agências do governo a reclassificar a substância, diminuindo o rigor do controle atualmente imposto sobre a planta e seus derivados.

      A informação foi revelada pelo Washington Post, que cita seis pessoas com conhecimento direto das discussões internas. Segundo a reportagem, a proposta é enquadrar a maconha como droga da categoria III, o mesmo nível atribuído a alguns analgésicos de prescrição comum e outros medicamentos controlados.

      Caso a medida avance, a mudança representará uma alteração relevante na política federal sobre a maconha, ao reduzir a supervisão regulatória e aproximar seu tratamento legal ao de fármacos amplamente utilizados na prática médica. A reclassificação tende a impactar desde pesquisas científicas até aspectos regulatórios e administrativos ligados ao uso da substância.

      A expectativa, de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal norte-americano, é que Donald Trump determine formalmente que as agências federais adotem essa nova classificação, abrindo caminho para um redesenho do status da maconha na legislação federal do país.

