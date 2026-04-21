Alcolumbre evita interferir em caravana bolsonarista do Senado que vai aos EUA visitar Ramagem

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deve intervir na articulação de uma caravana bolsonarista parlamentar aos Estados Unidos que ganhou contornos políticos por envolver o caso do ex-deputado Alexandre Ramagem. A informação foi divulgada pela CNN Brasil, com base em interlocutores próximos ao comando da Casa.

A iniciativa partiu da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que aprovou, na semana passada, um requerimento para o envio de uma comitiva ao país. O documento menciona a situação de brasileiros custodiados no exterior e faz referência ao episódio recente envolvendo Ramagem, que foi detido e liberado após dois dias sob custódia do serviço de imigração dos Estados Unidos.

Segundo apuração, Alcolumbre deve apenas cumprir o rito regimental e fazer a leitura do requerimento em plenário, sem tentativa de barrar ou modificar o conteúdo. A expectativa é que os senadores referendem a proposta, consolidando a viagem oficial. Nos bastidores, aliados do presidente do Senado avaliam que qualquer tentativa de interferência poderia gerar desgaste institucional, ao ser interpretada como violação da autonomia das comissões temáticas.

O requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC), que defendeu a legalidade e a necessidade da caravana bolsonarista. “A missão aos EUA será custeada pelo Senado, como toda missão oficial do Parlamento brasileiro. Isso não é gasto extra. É função constitucional”, afirmou Seif nas redes sociais.

De acordo com o plano apresentado, a comitiva deverá visitar as cidades de Orlando e Washington, com o objetivo de acompanhar a situação de brasileiros sob custódia e observar a atuação das autoridades envolvidas.