Alessandro Vieira responde a Gilmar Mendes e nega abuso de autoridade

247 - O senador Alessandro Vieira reagiu nesta quarta-feira (15) à ameaça de perder o cargo, após ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) criticarem o relator da CPI do Crime Organizado.

Mais cedo, Vieira pediu o indiciamento dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por suposto envolvimento no caso do Banco Master. O relatório da CPI acabou sendo rejeitado.

Gilmar respondeu e acusou Vieira de desvio de finalidade e arbitrariedades, encaminhando pedido de investigação à Procuradoria-Geral da República (PGR). Para o senador, os fatos são concretos. Ele criticou as "ameaças e tentativas de constrangimento".

"A representação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, na condição de suposta vítima de abuso, será respondida com absoluta tranquilidade e dentro do rigor técnico devido. É cristalino que um senador, ao manifestar sua avaliação jurídica sobre fatos concretos em voto proferido no âmbito de uma CPI, não comete abuso de autoridade e está resguardado pela imunidade parlamentar. Ameaças e tentativas de constrangimento não vão mudar o curso da história", escreveu Vieira.