"Alexandre de Moraes não recuou um milímetro", diz Temer

247 – O ex-presidente golpista Michel Temer, que socorreu Jair Bolsonaro depois do 7 de setembro, diz que o ministro Alexandre de Moraes não irá recuar nas investigações sobre o gabinete do ódio e fake news do governo federal. "Eles conversaram amigavelmente depois que o presidente apresentou um documento em que apenas coloquei alguns tópicos. Percebi uma conversa muito amigável, fraternal e adequada. Sem que o Alexandre recuasse um milímetro daquilo que juridicamente ele faz. Foi uma conversa útil naquele momento para distensionar", disse ele, num debate online, segundo reportagem do jornal O Globo.

