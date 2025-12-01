Apoio evangélico pode viabilizar aprovação de Messias para o STF

247 - Aliados do advogado-geral da União, Jorge Messias, avançam nas negociações para assegurar os votos necessários à sua aprovação no Senado e acreditam que um apoio silencioso poderá ser determinante nessa etapa. Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, a disputa poderá ter forte influência da bancada evangélica.

Parlamentares próximos a Messias analisam que parte expressiva dos senadores evangélicos — inclusive figuras alinhadas ao bolsonarismo — tende a votar a favor do indicado, embora dificilmente admita essa posição publicamente. O voto secreto previsto para a sessão do dia 10 cria ambiente propício para dissidências longe do escrutínio de eleitores e da pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Nos bastidores, líderes evangélicos afirmam que o clima é de cautela. Um integrante da Frente Parlamentar Evangélica resumiu a tensão ao dizer: “Os senadores não podem declarar apoio para o Messias para não se queimar com os seus eleitores bolsonaristas nem se indispor com Davi. A pressão está grande e ninguém quer sofrer represália do Alcolumbre".

Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que a representação evangélica no Senado cresceu significativamente, passando de sete para 13 parlamentares entre 2018 e 2022. São justamente esses senadores que têm pautas estratégicas em disputa no Supremo Tribunal Federal (STF), como aborto, união homoafetiva, pesquisas com células-tronco e debates sobre “ideologia de gênero”. Um assessor próximo a Messias avalia que esse apoio pode ser decisivo: “Esse apoio pode fazer a diferença, porque nossa previsão é de um placar apertado.” Nos cálculos internos, aliados acreditam em algo entre 45 e 48 votos — Messias precisa de 41 para assumir a vaga no STF.

A disputa dos números e a reação de Alcolumbre

O grupo articulado por Davi Alcolumbre trabalha com uma projeção bem menos otimista para o indicado de Lula. Segundo essa ala, Messias teria hoje entre 28 e 31 votos firmes e dificuldade para conquistar parte da bancada evangélica, apesar da atuação da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), uma de suas principais apoiadoras.

Entre os obstáculos está a resistência de setores conservadores que identificam Messias como um nome vinculado ao PT e ao presidente Lula, e não como representante de valores religiosos. Um senador bolsonarista sintetizou essa visão, afirmando: “Não convence esse aspecto de Messias ser evangélico, isso não vira voto para ele aqui, porque as condutas dele demonstram alinhamento ideológico político ao PT e ao Lula, não religioso".

A ofensiva de Mendonça e os novos cabos eleitorais

Um dos principais articuladores pró-Messias entre os evangélicos é o ministro do STF André Mendonça, indicado ao tribunal por Jair Bolsonaro (PL) em 2021. Tanto Mendonça quanto Messias chefiaram a Advocacia-Geral da União e enfrentaram resistências internas comandadas por Alcolumbre. Na época, o agora presidente do Senado adiou por mais de quatro meses a sabatina de Mendonça, trabalhando nos bastidores para tentar substituí-lo por Augusto Aras.

Para Messias, a estratégia de Alcolumbre mudou. O senador marcou a sabatina para o dia 10, concedendo pouco tempo para o indicado percorrer gabinetes e consolidar alianças. O Palácio do Planalto, por sua vez, ainda não enviou formalmente a indicação ao Senado, o que foi interpretado como uma tentativa de atrasar o processo — mas Alcolumbre já sinalizou que dará continuidade à votação, afirmando que a publicação no Diário Oficial legitima a realização da sabatina.

Além de Mendonça, o ministro Kassio Nunes Marques — também indicado por Bolsonaro e com forte interlocução no campo conservador — atua na busca de apoio para Messias. A aposta de líderes evangélicos é que sua chegada ao STF ajude a reforçar uma ala mais resistente ao avanço de pautas progressistas, principalmente em temas como descriminalização do aborto e participação de crianças em eventos do orgulho LGBTQIA+.