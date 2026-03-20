Avião com André Mendonça tem decolagem abortada após falha mecânica em Brasília

247 - Um voo que transportaria o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, teve a decolagem interrompida na noite de quinta-feira (19), após a identificação de uma falha mecânica na aeronave. A aeronave, operada pela Latam, partiria do Aeroporto Internacional de Brasília com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). As informações são do Metrópoles.

O problema foi detectado antes da decolagem, ainda na capital federal. André Mendonça estava em Brasília após participar de sessão plenária no STF. Com a falha técnica, o voo foi remarcado para sexta-feira (20). Apesar da alteração, o ministro conseguiu embarcar em outra aeronave e seguiu para o Rio de Janeiro.

Ele tem compromisso previsto na cidade, onde participará de uma palestra nesta sexta-feira (20). A companhia aérea foi procurada para comentar o ocorrido, mas não havia se manifestado até a última atualização da informação.