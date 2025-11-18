Bolsonaro pode começar a cumprir pena na 'Papudinha' na semana que vem

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) já calcula quando ele poderá ser levado à prisão para começar a cumprir a pena de 27 anos e três meses imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entorno de Bolsonaro, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes rejeite os recursos que ainda serão apresentados e autorize a execução imediata da pena já na próxima semana, entre os dias 26 e 27 de novembro. No governo do Distrito Federal, porém, a previsão é ligeiramente mais ampla, estendendo-se da última semana de novembro ao início de dezembro.

Contagem de prazos acelera possível prisão

Com a publicação do acórdão do julgamento nesta terça-feira (18), abre-se um prazo de cinco dias para que a defesa de Bolsonaro e de outros seis réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista protocolem novos recursos. Esse prazo começará a contar na quarta-feira (19), dia em que Bolsonaro deve receber um grupo de oração formado por 16 pessoas em sua residência.

Por incluir o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o fim de semana, o prazo se encerra tecnicamente na noite de domingo (23). Contudo, como se trata de processo criminal, o Código de Processo Penal estabelece que o encerramento deve ser transferido para o próximo dia útil, no caso, 24 de novembro.

Os advogados de Bolsonaro pretendem apresentar embargos infringentes. A tendência, entretanto, é que Moraes siga a mesma linha adotada no caso do ex-presidente Fernando Collor, rejeitando de forma direta os embargos e autorizando a execução da pena sem demora.

Destino provável: batalhão da PM na Papuda

Caso a execução seja determinada, Bolsonaro deverá ser enviado a um batalhão da Polícia Militar localizado no complexo penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. O local fica a cerca de 8,5 quilômetros da casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto e não é administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas diretamente pela PM do Distrito Federal.

Entre apoiadores do ex-presidente, a previsão é de que ele permaneça no batalhão por uma a duas semanas antes de voltar ao regime domiciliar.