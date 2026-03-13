Bolsonaro segue na UTI, está consciente e não precisou ser entubado, diz médico

247 - Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar febre alta, sudorese e calafrios na manhã desta sexta-feira (13). Apesar da melhora inicial registrada nas primeiras horas de atendimento, ele segue sem previsão de alta hospitalar.

Segundo o G1, médicos que acompanham o ex-mandatário afirmam que o quadro clínico se estabilizou nas primeiras horas de tratamento e que ele não precisou ser entubado, embora ainda exija monitoramento intensivo.

Estado de saúde e internação em Brasília

Bolsonaro foi internado após apresentar sintomas que incluíam febre alta, sudorese e calafrios. Desde então, permanece sob cuidados médicos no Hospital DF Star, na capital federal.

O cardiologista Leandro Echenique afirmou que houve melhora no estado clínico após o início do tratamento. “Agora ele está consciente, está conseguindo falar melhor. O desconforto respiratório foi amenizado. Então, nessas primeiras oito horas de tratamento ele estabilizou. Está melhor, mas longe de estar em um quadro controlado”, disse.

Médicos apontam estabilização inicial

Outro médico que acompanha o caso, Cláudio Birolini, explicou que a condição atual é considerada estável, mas exige atenção por causa dos riscos envolvidos. “No momento, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Nós faremos tudo para reverter isso, para prevenir que novos episódios aconteçam, e vamos torcer para que ele saia bem de mais esse episódio”, afirmou.

Tratamento e permanência na UTI

A equipe médica informou que o ex-presidente deverá permanecer hospitalizado por pelo menos sete dias. Nesse período, o tratamento inclui antibióticos e medicação administrada por via intravenosa.

Segundo Leandro Echenique, ainda não há prazo definido para a alta da UTI. “Então agora ele vai permanecer na UTI. A gente ainda não tem prazo pra alta da UTI. Ele vai ficar o tempo que for necessário, pra restabelecer seus pulmões, pra restabelecer a saúde. Na hora que ele apresentar uma melhora, a gente dá alta da UTI para o apartamento. Mas ainda não há previsão desse período todo. Vai ser um tratamento mais prolongado. É diferente de uma pneumonia simples ou de um paciente que recebe antibiótico oral e vai pra casa”, declarou.

Pedidos de prisão domiciliar negados

Bolsonaro está preso desde janeiro na sala de Estado maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como “Papudinha”, em Brasília. No local, ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Após a internação, a defesa apresentou novos pedidos para que o ex-presidente cumpra a pena em prisão domiciliar, sob a justificativa de fragilidade em seu estado de saúde. As solicitações, no entanto, foram negadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).