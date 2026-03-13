Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no hospital

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (13) que Jair Bolsonaro (PL) receba visitas de familiares enquanto permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília. A decisão também permite que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhe o marido durante o período de hospitalização.

Bolsonaro foi transferido para a unidade hospitalar após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-mandatário apresentou sintomas como febre alta, sudorese e calafrios, sendo encaminhado para atendimento médico especializado.

Bolsonaro passa mal na prisão e é levado ao hospital

Segundo relatos médicos, Bolsonaro está com broncopneumonia e segue em tratamento. Ele deverá permanecer internado nos próximos dias, enquanto a equipe médica monitora a evolução do quadro clínico. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

A transferência para o hospital ocorreu após uma piora no estado de saúde durante a madrugada desta sexta-feira. Após apresentar sintomas compatíveis com infecção respiratória, o ex-presidente foi encaminhado para atendimento em uma unidade privada de saúde na capital federal.

Moraes autoriza visitas de familiares

Na decisão, Alexandre de Moraes autorizou a visita de familiares próximos. Entre os nomes liberados estão o senador Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, além da filha menor de idade e da enteada do ex-presidente. O ministro também permitiu que Michelle Bolsonaro permaneça ao lado do marido durante o período de internação.Todas as demais visitas agendadas anteriormente foram suspensas e novas visitações somente poderão ser feitas “mediante prévia autorização judicial”.

Decisão proíbe entrada de celulares nas visitas

A autorização judicial estabelece, no entanto, algumas restrições. Conforme determinado por Moraes, não será permitida a entrada de celulares, computadores ou outros equipamentos eletrônicos durante as visitas familiares no hospital.